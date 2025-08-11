Cae iPhone desde 800 metros y graba todo el descenso

Ciudad de México.- En Alemania, una mujer vivió una experiencia inusual cuando su iPhone 16 Pro cayó desde más de 800 metros mientras grababa un video a bordo de un pequeño avión. El dispositivo aterrizó en un bosque, pero siguió filmando durante todo el descenso.

Convencida de que lo había perdido, la dueña decidió rastrearlo usando la función de localización del iPhone, especialmente porque en la funda llevaba su tarjeta de crédito.

Para su sorpresa, lo encontró en perfecto estado y con solo algunos rasguños en la carcasa.

La mujer atribuye la resistencia del dispositivo a la funda protectora, que aparentemente absorbió el impacto de la caída.