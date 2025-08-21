Buzos de la Policía limpian el Cristo del Abismo

Roma.- Buzos de la Policía limpiaron una de las mayores atracciones submarinas del Mediterráneo, utilizando mangueras de agua a presión para retirar crustáceos de la estatua del “Cristo del Abismo” que fue colocada en el lecho marino frente a la costa norte de Italia en 1954 como monumento a los que murieron en el mar.

La estatua de bronce de 2.5 metros de altura, que representa a Cristo con las manos en alto en señal de bendición, se elaboró ​​con medallas fundidas de soldados, cañones y barcos italianos caídos, y se considera un poderoso símbolo de sacrificio durante la Segunda Guerra Mundial. Estatuas similares se encuentran cerca de Cayo Largo, Florida, y en Granada.

La estatua se encuentra a unos 300 metros de la playa, entre las ciudades turísticas de Portofino y Camogli, en la costa norte de Liguria, Italia, a una profundidad de unos 18 metros.

La oficina arqueológica del Ministerio de Cultura de Italia afirma que, debido a su proximidad a la costa y a su relativa poca profundidad, el yacimiento del "Cristo del Abismo" es el punto de buceo más frecuentado del Mediterráneo. El yacimiento, ubicado en la bahía de San Fructuoso, también atrae a aficionados al kayak y al paddleboarding, ya que la estatua se puede ver desde la superficie.

Cada año, buzos de la Policía limpian cuidadosamente la estatua con agua para eliminar las bacterias y las costras corrosivas acumuladas. La limpieza, que este año tuvo lugar el 19 de agosto, utiliza agua de mar y no daña el bronce ni el ecosistema marino, ya que los microorganismos se desprenden y se liberan de nuevo al mar, explicó Alessandra Cabella, historiadora de arte de la superintendencia de arqueología de Liguria.

"Hay muchísimos peces maravillosos que vienen a observar", dijo en una entrevista el jueves. "Es una actividad que realmente no tiene impacto en el medio ambiente".

La técnica del chorro de agua se utiliza desde 2004, cuando la estatua fue sacada del agua para restaurarla por completo después de que se le rompiera una mano y fuera colocada de nuevo.

Fue entonces cuando los restauradores se dieron cuenta de que el método de limpieza submarina anterior (raspar el bronce con cepillos de metal para eliminar los crustáceos) había causado daños irreparables a la superficie de la estatua, creando grietas en la pátina de bronce que atraían aún más material marino para acumularlo.

La estatua también es delicada porque, cuando fue realizada por el artista italiano Guido Galletti en honor a un buzo italiano fallecido en la zona, se rellenó con cemento y varillas de hierro para estabilizarla en el fondo marino. La presencia del hierro ha contribuido a corroer el bronce desde el interior, afirmó Cabella.