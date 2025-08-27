¿Bruja entre las ramas? Video en TikTok causa asombro

Ciudad de México.- Un inquietante video se viralizó en TikTok, ya que muestra lo que parece ser una figura femenina oculta entre las ramas de un árbol durante la madrugada.

Captado por una mujer desde el exterior de su casa, el clip capta un rostro con ojos brillantes que la observa fijamente desde la oscuridad.

La cuenta @eventos23paranormales compartió el material audiovisual y desató una ola de comentarios y teorías. Algunos usuarios aseguran que se trata de una bruja, mientras otros sugieren que podría ser una persona disfrazada o una ilusión óptica provocada por sombras y luz.

Más allá del debate, el video ha reactivado leyendas ancestrales que vinculan a las brujas con los árboles como portales espirituales.

En diversas culturas, se cree que estos seres se ocultan entre ramas densas para canalizar energías, realizar rituales o vigilar sin ser detectados.

La figura, vestida con lo que parece una túnica oscura y postura erguida, alimenta el imaginario colectivo sobre lo oculto y lo sobrenatural. ¿Realidad o sugestión? El misterio sigue creciendo entre los usuarios.