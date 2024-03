Botarga del Dr. Simi anuncia su retiro; 'estoy cansado, jefe'

El Dr. Simi en poco tiempo ha logrado posicionarse como un ícono de la cultura popular mexicana gracias a sus peculiares bailes y a que casi en cada esquina hay una de sus farmacias, que se cuentan por miles distribuidas a lo largo y ancho del país. Su impacto ha sido tal, que incluso su peluche ha llegado a manos de algunos de los artistas internacionales más conocidos durante sus presentaciones.

Pero todo eso podría quedar en el pasado, ya que la botarga, a través de su canal de TikTok, sin mayores explicaciones reveló que se retira de la vida pública por un tiempo.

“Cómo ustedes saben en los últimos años he estado en los mejores eventos, he sido lanzado de aquí para allá he viajado a diferentes países y he conocido múltiples personalidades. He estado en momentos complicados de nuestro país, he trabajado incansablemente para dar lo mejor a nuestro planeta y a todos mis fans en general”, comenzó a decir.

El Dr. Simi mencionó que su imagen ya no será distribuida en un periodo de tiempo y, pese a esto, no detalló a fondo las razones.

Las reacciones en plataformas no se hicieron esperar y varios internautas lamentaron lo sucedido.