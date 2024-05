Biker reta a conductor de auto a pelear y al bajarse termina huyendo

No hay que buscar peleas en donde prevemos que no podremos ganar, un consejo que no siguió al pie de la letra un motociclista en Colombia, quien tras un descuerdo vial, enfureció y retó al conductor de un pequeño auto a que se bajara para arreglar a golpes sus diferencias.

"Bájate, bájate", se escucha decir al hombre en repetidas ocasiones en un clip que se ha hecho viral en redes sociales.

Con lo que no contaba el biker es que tras tanto insistir en la pelea, el pequeño auto se bajó un hombre gigante, por lo que al ver el tamaño de su enemigo, el joven motociclista optó mejor por salir corriendo. Incluso segundos más tarde se aprecia que baja un segundo sujeto.

La reacción del cobarde motociclista pronto se hicieron tendencia. De acuerdo con usuarios, el divertido suceso ocurrió en la ciudad de Cúcuta, Colombia.

Finalmente, los hombres que se movilizaban en el carro alzaron al incitador, lo montaron en su moto y le pusieron el casco, mientras la ciudadanía observaba, se reía y documentaba la particular escena.