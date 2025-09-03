Bienvenido a Wplace: lienzo digital caótico y colaborativo para pintar el mundo

Nueva York.- En un nuevo rincón de internet, se invita a los usuarios a "pintar el mundo". Y vaya si lo han hecho. Bienvenidos a Wplace, un mapa global gamificado y en constante evolución, repleto de dibujos realizados en un lienzo de más de 4 billones de píxeles.

Imágenes de la cantante islandesa Laufey flotan sobre Reikiavik, mientras que los homenajes a la fallecida cantante tejana Selena Quintanilla rodean Corpus Christi, Texas. El escudo de San Lorenzo y otros clubes de fútbol inunda Buenos Aires. El fanart de "El Juego del Calamar" se puede encontrar en las afueras de Seúl. Y el monólogo inicial de Walter White en "Breaking Bad" se encuentra cerca de Albuquerque, Nuevo México.

Wplace se lanzó el 21 de julio, pero las ilustraciones ya son abrumadoras: desde simples figuras de palitos y palabras en letras finas hasta fanarts coloridos e imágenes sumamente detalladas que los usuarios construyen bajo seudónimos en línea.

"Es salvaje, caótico y crudo", dijo Yotam Ophir, profesor de comunicación de la Universidad de Buffalo, cuya investigación incluye el análisis de espacios digitales. Eso es parte del atractivo de wplace, añadió, describiendo el sitio como una especie de "rebelión" contra lo que se ha convertido internet.

"No va a arruinar a Facebook", dijo. "Pero es una especie de recordatorio de que las cosas se pueden hacer de otra manera".

Wplace ha acumulado más de 10.6 millones de usuarios en todo el mundo hasta el jueves, según declaró el cofundador Enzo Watanabe a The Associated Press. Con este crecimiento explosivo en poco más de un mes, han surgido problemas de moderación. Watanabe declaró por correo electrónico que el crecimiento del proyecto "superó todas las expectativas", pero reconoció que "adaptarse a la alta demanda ha sido un desafío".

El juego fue desarrollado en Brasil durante tres meses por una sola persona, dijo, y ahora lo dirige un equipo de 46 personas, además de voluntarios.

El arte cobra vida, un píxel a la vez

Los nuevos usuarios comienzan con una cantidad fija de píxeles, y cada 30 segundos se van añadiendo más. Cuanto más contribuyas, más píxeles tendrás disponibles; es como un sistema de niveles de los videojuegos, según Moira Hembns, una usuaria de 19 años de Edmonton, Alberta.

Incluso con grupos de píxeles más grandes, dar vida a las pinturas de mapas puede llevar mucho tiempo. "Me lleva horas diseñar cada obra de arte con antelación", dijo Hembns. Un dibujo que terminó recientemente, de un Pokémon llamado Leafeon en su ciudad natal, le llevó dos días diseñarlo fuera de su lugar, y luego otro día construirlo dentro, comentó.

Pero Hembns comenta que le encanta el arte y que ahora consulta el mapa y coloca píxeles casi todas las mañanas. Muhammad Aliy Fattah bin Yusrizal, un joven malasio de 21 años, también afirma que el lugar se ha convertido en una vía de escape para su creatividad.

"El sitio es uno de los lugares en los que puedo expresarme", dijo Fattah, señalando que principalmente ha contribuido con arte dedicado a sus videojuegos favoritos y colocado encima de su país de origen.

Usuarios de todo el mundo también colaboran para dar vida a proyectos más grandes, como "El Barrio", ubicado en un rincón del condado de Yuma, Arizona. Krista Rider, de 25 años, residente en la vida real, comenzó dibujando dos casas. Ahora cuenta con más de 50, conectadas por senderos, zonas verdes y ríos.

"Quería hacer algo bueno que pudiera animar a la gente, darles algo a lo que sintieran que están contribuyendo, ya sea algo grande o pequeño", dijo Rider.

Identidad y protesta a través del arte

Muchos de los espacios de wplace están llenos de una infinidad de referencias a la cultura pop, a menudo entrelazadas con símbolos de identidad local y nacional, protestas y otros reflejos de la vida cotidiana presentes en todo el mundo. En su tiempo libre, navegando por el mapa de wplace, Ophir señala haber visto de todo: desde pequeños pueblos que destacan un restaurante que les encanta, hasta homenajes a músicos locales, e imágenes más amplias de tensiones políticas y conflictos globales.

“De alguna manera, cada persona se centra en lo que la refleja y en quién es”, dijo Ophir.

Sobre Gaza, los usuarios han pintado banderas palestinas y mensajes de solidaridad en medio de la guerra en curso de Israel . También se ven imágenes de guerra en la frontera entre Rusia y Ucrania : algunos usan sus píxeles para representar tanques o aviones militares, mientras que otros escriben mensajes que llaman a la paz. Washington, D. C., está repleta de mensajes políticos, muchos de los cuales se centran en el presidente Donald Trump.

Carly Kocurek, decana asociada de la Facultad de Ciencias y Letras Lewis de Illinois Tech y directora del programa de diseño de juegos de la escuela, dice que hay una larga historia de "espacios digitales como lugares de protesta".

Ese deseo expresivo, dijo, es “parte de la razón por la que la gente está mirando (wplace), incluso si eso no es necesariamente lo que están haciendo allí”.

El aumento de los desafíos de moderación

Si bien el caos sin filtros es sin duda el objetivo principal del mapa interactivo de wplace, el sitio aún establece reglas generales que prohíben el contenido inapropiado, los bots, la divulgación de información personal ajena o pintar sobre otras obras de arte "usando colores o patrones aleatorios solo para desordenar". Wplace afirma tener sistemas para borrar dibujos que infringen sus reglas y un botón de denuncia para señalar casos graves.

Pero los usuarios en los hilos de discusión en línea dedicados a wplace se han quejado de que dicha moderación no se aplica o no se aborda de manera oportuna, y algunos han destacado su particular preocupación por los discursos de odio y el doxing.

"La cantidad de moderadores que tienen actualmente no es suficiente para la cantidad de personas que hay en el sitio", dice Aaron Hickerson, un usuario alemán de 35 años. "De alguna manera, el sistema se siente abrumado".

Algunos afirman haber visto su trabajo interrumpido —o, en términos de videojuegos, "dañado"— por los mismos usuarios una y otra vez. Otros han señalado el arte de los mapas con palabras o imágenes racistas, contenido sexualmente explícito, banderas del orgullo vandalizadas y símbolos nazis. En respuesta, los usuarios han hecho llamamientos colectivos para ayudar a encubrir dicho contenido.

Wplace dijo que su objetivo es “seguir mejorando” la moderación, además de buscar tecnología que mejore el rendimiento del servidor y potencialmente proporcione más funciones de seguridad.

“El desafío es grande, pero estamos haciendo lo mejor que podemos”, dijo Watanabe.

Algunos usuarios también se han acostumbrado a que su arte simplemente quede oculto con el tiempo. Emily Northrip, una estudiante universitaria de Boston, terminó recientemente un dibujo del superhéroe Invencible. Cuando regresó días después, alguien más le había dibujado pupilas sobre las gafas.

Pero a Northrip le pareció divertida la adición. Wplace es "un servidor público", dijo. "Si alguien quiere dibujar algo sobre tus píxeles, puede hacerlo".

¿Qué sigue para wplace?

Jessa Lingel, profesora asociada de comunicación en la Escuela Annenberg de la Universidad de Pensilvania, señala que las personas se han unido para mantener espacios colaborativos como Wikipedia o incluso Archive of Our Own. Aun así, requiere mucho trabajo. Y «desafortunadamente, la larga historia de internet no se inclina hacia la autorregulación ni la responsabilidad», señala.

Con los recursos necesarios para satisfacer la creciente demanda, algunos se preguntan si wplace debería seguir aceptando nuevas presentaciones para siempre.

"Definitivamente no quiero que permanezca disponible para siempre, porque creo que se desmoronará si lo hace", dijo Hembns, señalando que wplace podría tal vez crear una instantánea que capture el mapa hasta el momento, o pausar y abrir futuras contribuciones más tarde, similar a su predecesor, el ahora retirado r/place de Reddit.

Watanabe le dijo el jueves a la AP que wplace tiene la intención de “seguir dando la bienvenida a nuevas contribuciones”, así como también de organizar eventos dentro de la plataforma.

Independientemente del futuro de wplace, expertos como Lingel esperan que sigan surgiendo focos de colaboración artística en línea, incluso si no atraen tanta atención.

“Algunas duran más que otras, y algunas causan sensación, y otras simplemente se usan discretamente en un pequeño rincón de internet que la mayoría de la gente desconoce”, dice. “Es solo cuestión de quién las note”.