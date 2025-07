'Benditos 30 y tantos'; hombre intenta inflar globos en fiesta y acaba desmayado

Ciudad Juárez.– Llegar a una edad puede ser peligroso cuando se hacen algunas actividades, incluso algo tan inocente como inflar globos, al menos así reaccionaron con humor algunos usuarios en redes sociales en un video que se ha vuelto viral, luego de que un hombre que participaba en una dinámica en una fiesta infantil terminó desmayado cuando intentó inflar un globo de manera muy rápida.

"Y de pronto llegas a la edad en la que inflar globos se vuelve peligroso, benditos 30 y tantos…", escribió la cuenta de X El Ranchero Loco, donde se puede observar el momento en que el sujeto termina en el suelo luego de varios intentos por inflar un globo largo, lo que generó cientos de comentarios en tono de burla sobre la edad del hombre.

"Yo ayer estaba barriendo me agaché y me levanté de una y me maree", "No te confundas, una cosa es estar "viejo" y otra muy diferente estar pendejo. También puede que el compa tenga alguna enfermedad", "Triglicerdidos, puercolesterol, tabaquismo, sedentarismo, etc...", comentaron algunos usuarios.

A pesar de que muchos relacionaron este desmayo con la edad, lo cierto es que inflar globos puede causar desmayos, aunque no es muy común. Esto puede suceder por un fenómeno conocido como maniobra de Valsalva involuntaria, la cual ocurre por soplar con mucha fuerza (como al inflar un globo) y afecta la presión en el pecho y el flujo sanguíneo al cerebro. En algunos casos, puede provocar una pérdida breve de conciencia.