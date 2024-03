Becerra de dos caras prospera a pesar de las adversidades

Abbeville.– Una rara becerra con dos caras —cuatro ojos, dos narices, dos bocas y dos orejas — seguía desarrollándose nueve días después de nacer en una granja del suroeste de Luisiana.

Los propietarios de Breaux Farms LLC en Cossinade, una comunidad ubicada a unos 145 kilómetros (90 millas) al oeste de Baton Rouge, señalaron que la becerra, que vista desde atrás tiene un aspecto normal, recibió el nombre de "Deux Face" ("deux" significa dos en francés). La posibilidad de un nacimiento de este tipo es de una en 400 millones, indicaron Eric y Dawn Breaux en una publicación en Facebook.

"Sabemos que esta becerra tendrá un periodo de vida corto, y lo más probable es que solo viva unos pocos días", dijo Dawn Breaux. "Ha superado todos los pronósticos al haber nacido con vida".

La mayoría de los becerros con policefalia, el trastorno de tener más de una cabeza, nacen muertos. Algunos viven varias horas o días. Según Ripley's Believe It or Not!, el becerro con dos caras que vivió más tiempo sobrevivió 40 días.

Con ocho días de nacida, Deux Face progresa lentamente bajo la atención de varios veterinarios y de los Breaux, de acuerdo con las publicaciones en Facebook.

"Tiene problemas para levantar la cabeza pero cada día la sostiene más tiempo a medida que gana fuerzas", dijo Dawn Breaux en una actualización. "Aún no se pone de pie por sí sola, por lo que no puede amamantarse de su mamá. La hemos estado alimentando con botella desde el principio".

Deux Face usa un cabestrillo de apoyo mientras gana fuerza en los músculos de las patas. Una actualización de los Breaux asegura que "la sacaron a que tomara algo de sol y pasara algo de tiempo con las otras vacas".

La becerra no está a la venta.

En una de sus publicaciones, los Breaux señalaron que no permiten visitantes ni fotografías por la seguridad del animal, y por "su bienestar y nuestra privacidad, no permitimos que la prensa se involucre". Rechazaron una solicitud de entrevista de The Associated Press.

"No parece estar sufriendo ni sentir algún tipo de dolor", aclararon en otra publicación en Facebook. "La monitoreamos constantemente y estamos tomando las cosas un día a la vez. Ha superado muchos pronósticos, pero solo el tiempo dirá cuál es su destino. Esperamos lo mejor y nos preparamos para lo peor. Esta es la realidad de cuidar a las creaciones de Dios".