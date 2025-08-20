Bebé nombrada Chat Yipiti: ¿Realidad o noticia falsa?

Córdoba.- Una noticia que se viralizó en redes sociales afirmaba que una pareja en Córdoba, Colombia, había registrado a su hija recién nacida con el nombre de Chat Yipiti Bastidas Guerra, en un aparente homenaje a la inteligencia artificial ChatGPT, desarrollada por OpenAI.

Según reportes iniciales, el registro habría tenido lugar el 15 de agosto a las 9:15 de la noche en la Registraduría Nacional del Estado Civil, desatando un intenso debate sobre la influencia de la tecnología en decisiones personales y los límites de la creatividad en el registro civil.

La historia generó reacciones encontradas: mientras algunos elogiaron la originalidad de los padres, otros criticaron la elección, argumentando que un nombre tan inusual podría exponer a la menor a burlas o bullying en el futuro.

Sin embargo, la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia aclaró el 19 de agosto, a través de un comunicado, que no existe ningún registro de nacimiento con el nombre Chat Yipiti en sus bases de datos, ni en Cereté ni en ninguna otra registraduría del país. Además, se revisaron los registros de la Notaría Única de Cereté, sin encontrar evidencia de dicho nombre. “Consultadas las bases de datos que produce y administra la Registraduría Nacional, a la fecha no existe ninguna inscripción de nacimiento con el nombre ‘Chat Yipiti’”, afirmó la entidad.

La legislación colombiana permite a los padres elegir libremente los nombres de sus hijos, aunque la Registraduría puede intervenir si considera que un nombre atenta contra la dignidad del menor.