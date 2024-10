'Barco no se hundió porque su capitana fuera una mujer': estalla funcionaria

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Wellington.- La ministra de Defensa de Nueva Zelanda criticó duramente lo que calificó como comentarios “viles” y “misóginos” hechos en línea por “almirantes de sillón” sobre la capitana de un buque de la marina que encalló, se incendió y se hundió frente a la costa de Samoa.

“En serio, estamos en 2024”, dijo Judith Collins a los periodistas el jueves. “¿Qué diablos está pasando aquí?”

Tras días de comentarios en las redes sociales dirigidos al género de la comandante Yvonne Gray, Collins instó al público a “ser mejor”. Las mujeres militares también habían sufrido abusos verbales en la calle en Nueva Zelanda desde que el barco, uno de los nueve de la armada del país, se hundió el domingo, dijo Collins.

Las 75 personas que iban a bordo fueron evacuadas y puestas a salvo, pero solo sufrieron heridas leves, después de que el barco encallara en el arrecife que estaba inspeccionando a una milla de la costa de Upolu, la isla más poblada de Samoa. Se desconoce la causa del desastre.

“Lo único que ya sabemos que no causó el naufragio es el género del capitán del barco, una mujer con 30 años de experiencia naval que esa noche hizo la llamada para poner a salvo a su gente”, dijo Collins.

Uno de los carteles era de un camionero de Melbourne, Australia, añadió.

“Creo que debería limitar sus comentarios a las personas que conducen camiones, no a las personas que conducen barcos”, dijo Collins. “Este es el tipo de personas a las que me dirijo y me complace seguir haciéndolo durante el tiempo que sea necesario para poner fin a este comportamiento”.

Alrededor del 20 por ciento de los miembros uniformados del ejército de Nueva Zelanda son mujeres. Collins es la primera mujer ministra de Defensa de Nueva Zelanda y dijo que estuvo al lado de Gray y de la mayor general Rose King, la primera mujer jefa del ejército del país , quien asumió su cargo en junio.

“Todos somos designados por mérito, no por género”, afirmó Collins.

El hundimiento generó temores de que se produjera un derrame importante de combustible. El jueves, las autoridades de Samoa dijeron que, si bien el buque perdía petróleo por tres lugares, la cantidad se reducía cada día y se disipaba rápidamente debido a los fuertes vientos en la zona.

Según un comunicado del Comité Asesor sobre Contaminación Marina, la mayor parte del combustible del barco se quemó en el incendio. Los funcionarios tenían previsto reunirse con los habitantes locales el jueves para analizar cómo retirar el ancla del barco y tres contenedores del arrecife sin dañar aún más el frágil ecosistema marino.

El gobierno de Nueva Zelanda ha ordenado la creación de un tribunal militar encargado de investigar el incidente, que estará dirigido por altos oficiales militares y se reunirá por primera vez el viernes.

Los pasajeros, incluidos científicos civiles y personal militar extranjero, abandonaron el barco en botes salvavidas en “condiciones desafiantes” y en la oscuridad, dijo a los periodistas el jefe de la Armada de Nueva Zelanda, el contralmirante Garin Golding, después del hundimiento.

Los que estaban a bordo ya regresaron a Nueva Zelanda en avión.

El buque especializado en buceo e hidrografía había estado en servicio en Nueva Zelanda desde 2019, pero tenía 20 años y anteriormente había pertenecido a Noruega. El ejército dijo que el barco, comprado por 100 millones de dólares neozelandeses (61 millones de dólares), no estaba cubierto por un seguro de reemplazo.

El estado del anticuado equipo militar de Nueva Zelanda ha provocado advertencias por parte de la agencia de defensa, que en un informe de marzo describió a la armada como “extremadamente frágil”, con barcos inactivos debido a problemas para retener al personal necesario para su servicio y mantenimiento. De los ocho barcos restantes de la armada, cinco están actualmente operativos.

Golding dijo que el HMNZS Manawanui pasó por un período de mantenimiento antes del despliegue.