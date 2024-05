Bar de la CDMX no contrata a meseras que hablen español, solo inglés

A través de redes sociales se ha vuelto viral el video de una mujer que denunció un bar cuyo personal exclusivamente hablaba inglés. En la grabación, la mujer señaló que acudió a un establecimiento de la colonia Roma y tuvo que lidiar con una mesera que no hablaba ni una gota de español.

Según contó, la mesera no pudo tomar correctamente su orden. Al respecto dijo:

Pedí un daiquiri a lo que llegó una chava güera que casi no hablaba español siendo mesera. Me dijo ‘qué quieres’, le dije ‘un daiquiri’, me dijo ‘ay, no entendí’.

Finalmente, un guardia de seguridad le explicó a la mujer que el bar contrataba a puras mujeres estadunidenses porque atraían a los extranjeros, a pesar de que no hablaban ni pizca de español.

El video causó controversia en redes sociales, pues evidencia cómo algunas de las colonias más representativas de la ciudad han cambiado con el flujo de migrantes extranjeros llegados de Estados Unidos y de otros países ricos.