Bala perdida le quita la vida a famosa influencer

Arizona.- La comunidad digital está de luto tras la trágica muerte de Yarely Ashley Hermosillo, una reconocida influencer de 27 años, quien falleció el pasado viernes 15 de agosto luego de ser impactada por una bala perdida durante un incidente de furia al volante en el que no estaba involucrada.

Yarely, conocida por su contenido de cocina y estilo de vida en redes sociales, viajaba en el asiento del copiloto de un vehículo conducido por su pareja. En el asiento trasero se encontraban su hijo de 4 años y su madre, quienes resultaron ilesos. Según el reporte de la Policía de Glendale, el incidente ocurrió alrededor de las 11:45 de la noche en la intersección de 51st Avenue y Camelback Road, cuando dos conductores, en vehículos distintos, sostuvieron una discusión que escaló hasta el uso de un arma de fuego.

El sospechoso, identificado como Jesús Preciado Dousten, de 33 años, presuntamente sacó una pistola y disparó en una dirección aleatoria durante la confrontación. La bala atravesó la ventana del pasajero del vehículo donde se encontraba Yarely, impactándola en la cabeza. Su pareja la trasladó de inmediato a un hospital, pero, a pesar de los esfuerzos médicos, fue declarada muerta poco después de la medianoche del sábado.

Las autoridades, utilizando videos de cámaras de vigilancia, identificaron a Dousten como el propietario del vehículo involucrado. Tras un registro en una vivienda en Glendale, donde se recuperaron dos armas de fuego, el sospechoso fue arrestado en su apartamento. Actualmente enfrenta cargos por asesinato en segundo grado, asalto agravado, uso indebido de armas y poner en peligro a terceros, y se encuentra bajo custodia con una fianza de 1 millón de dólares.

Yarely Ashley Hermosillo, originaria de Arizona, se destacó por su autenticidad y cercanía con su audiencia, compartiendo recetas caseras, consejos prácticos y momentos de su vida cotidiana que resonaban con miles de personas.