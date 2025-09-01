Asesina a tiros a niño de 11 años por hacer broma de tocar el timbre y correr

Houston.– Un niño de 11 años murió después de que un hombre le disparó cuando el menor hacía una broma de tocar el timbre y correr, conocido en inglés como ding dong ditch, en la ciudad de Houston, Texas, dijo la policía. El niño hacía el juego que se ha hecho tendencia de TikTok, por lo que las autoridades han estado advirtiendo a los padres en un caso que podría resultar en un cargo de asesinato.

De acuerdo con medios locales, el niño y varios otros menores tocaban timbres y huían de casas en un vecindario al este de Houston. Mientras el niño huía de una casa en la calle Racine poco antes de las 11 de la noche, alguien lo persiguió y le disparó por la espalda, según KHOU.

El niño fue llevado a un hospital y declarado muerto el domingo, según la policía.

Una persona fue detenida en el lugar para ser interrogada y posteriormente puesta en libertad, según informó la policía. Los investigadores están revisando las grabaciones de vigilancia y colaborando con la Fiscalía del Condado de Harris para determinar posibles cargos.

"Lo más probable es que se trate de un cargo de asesinato", declaró el sargento Michael Cass, detective de homicidios del Departamento de Policía de Houston, señalando que la muerte del niño no parece implicar defensa propia porque el tiroteo "no fue cerca de la casa".

"Ding dong ditching" es una broma muy antigua que ha ganado popularidad en los últimos años como reto en redes sociales. Los videos de TikTok suelen incluir variaciones donde los bromistas golpean o patean las puertas de las casas.