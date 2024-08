Aparición de '7 soles' en China conmociona a usuarios

En la ciudad de Chengdu, al suroeste de Sichuan en China, miles de personas quedaron asombradas al observar un extraño fenómeno en el cielo: 7 soles. Las imágenes rápidamente inundaron las redes sociales, mostrando cómo estos soles aparecieron en el crepúsculo. Aunque parezca inconcebible, este fenómeno tiene una explicación lógica.

El espectáculo registrado en el cielo se clasifica como un parhelio, también conocido como “sol falso” o “sol parhelio”. Este fenómeno óptico ocurre debido a la refracción y dispersión de la luz. Cuando las temperaturas son bajas, la luz del sol interactúa con diferentes medios y materiales, creando efectos visuales inusuales. De manera similar a cómo se forman los arcoíris después de la lluvia, los 7 soles aparecieron debido a la refracción de la luz a través de finas gotas de agua en la atmósfera.

Aunque pueda parecer un presagio apocalíptico, la ciencia nos recuerda que un sistema solar no puede tener más de una estrella. En este caso, los 7 soles son simplemente un fenómeno natural, fascinante pero no catastrófico. Así que, aunque desconcertante, no debemos temer el fin del mundo por esta inusual aparición en el cielo chino