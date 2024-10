'Andaba de prisa'; compra globo de cumpleaños a su hija sin saber lo que decía

Ciudad Juárez.– Los globos de cumpleaños son un detalle muy llamativo y para muchos un elemento que no debe de faltar en las celebraciones de este tipo, ya sea para niños o adultos, pero lo que sí hay que tener muy en cuenta es tener cuidado con los mensajes que estos accesorios pueden tener, y es que muchos vienen en inglés y por muchas razones puede pasar desapercibido lo que el texto comunica.

Así fue la curiosa experiencia que le pasó a un padre, quien, emocionado por el cumpleaños de su pequeña hija, decidió llevar con globos a su celebración, además de un pastel.

Todo iba bien hasta que descubrió el mensaje que tenía uno de esos artículos. Y es que el globo negro efectivamente decía "Happy Birthday" o "Feliz Cumpleaños", pero una línea más abajo decía la palabra "Bitch", que se puede traducir como "Perra".

Al darse cuenta del error, el padre decidió disculparse con su hija: "Perdón hija es que andaba a las carreras y no miré lo que decía el globo", puso en su mensaje.

"Mi abuelo una vez le regalo un globo a mi abuelita que decia “Happy Birthday Dude” 🤣🤣🤣 muy compas ellos", "Una vez le compré a mi hija un disfraz de campanita, y hasta el día que lo iba a estrenar me fijé que era para perros", "En la graduación de mi hijo , mi exesposo llegó con un globo que decía GET WELL 🤦🏻‍♀️, lo mire hasta que llegamos a casa", fueron algunos de los comentarios que dejaron otros usuarios sobre experiencias similares.