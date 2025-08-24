Amor de maquila: le propone matrimonio a su pareja en jornada laboral

En redes se hizo viral un video en el que Isidro sorprendió a su compañera de trabajo, Norma, con una propuesta de matrimonio muy romántica. Con flores y globos en mano, recorrió los pasillos de la empresa Jaropamex Acuña, Coahuila, hasta llegar al puesto de su pareja, con quien mantiene una relación desde hace nueve años.

Las imágenes, compartidas en la cuenta oficial de Facebook de la compañía, muestran al trabajador emocionado y acompañado por algunos de sus colegas, quienes lo ayudaron a preparar la sorpresa.

“Después de 9 años de conocerse y reencontrarse en nuestra gran familia Jaropamex, hoy nos recordaron que el destino siempre encuentra el camino”, se lee en la publicación.

El video de la propuesta acumula más de un millón de reproducciones y miles de comentarios celebrando la felicidad de la pareja. Algunos usuarios incluso confesaron sentir un poco de envidia por el romántico gesto.

Entre los mensajes destacan frases como: