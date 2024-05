¿Algún candidato? Cajera del Oxxo busca novio y estos son los requisitos

Alex Silva, mejor conocida como la Cajera del Oxxo, joven originaria de Monterrey, Nuevo León, y que se ha hecho tendencia en redes sociales por su especial belleza, volvió a llamar la atención de usuarios en redes sociales luego de que compartió un video en donde confesó que está buscando novio.

La chica contó que es una vergüenza que a sus 24 años aún no tenga pareja, por lo que pidió a todos sus seguidores que si están interesados, estos serán los requisitos.

“Es algo preocupante porque tengo 24 años y no tengo novio… Entonces estoy buscando uno. Me quería presentar. Me llamo Alejandra, mido 1.70 y peso 48 kilos, estoy flaquita, me gustan los tamales y la barbacoa. Casi no soy celosa, los celos son para las personas que no saben usar pistola”, dijo la joven en sentido de broma.