Alemana explota vs trabajador de hotel en Vallarta por no hablar inglés

Ciudad Juárez.– En medio de un marcado crecimiento de los movimientos de ultra derecha en todo el mundo, un caso que muchos consideraron "discriminatorio" y "racista" ha causado indignación en las redes sociales, y es que una turista alemana explotó en furia en contra de un trabajador de un hotel en Puerto Vallarta, Jalisco, a quien reclamó que no pudiera hablar en inglés.

El video del momento fue grabado en una cámara de seguridad de algún hotel en Puerto Vallarta, la extranjera aseguró ser alemana y haber aprendido inglés, por lo que exigió al trabajador que también manejara el idioma para poder comunicarse con ella.

Por su parte, el sujeto detrás del mostrador se mostró incrédulo y dijo "No, pero... yo no", tratando de encontrar una explicación a la petición de la clienta. La mujer se limitó a gritar en inglés "¿Y por qué no?"

El video no tardó en viralizarse, y la sección de comentarios se llenó de opiniones divididas. Muchos usuarios mexicanos expresaron su descontento hacia los turistas extranjeros que critican las costumbres locales y que no puedan aprender por lo menos lo básico de la lengua del país que visitan, pero también otros aseguraron que los trabajadores deben ser bilingües al trabajar en el sector turístico.