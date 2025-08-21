Albañil queda enterrado en zanja al derrumbarse obra donde trabajaba

Ciudad de Guatemala.– Un albañil que realizaba trabajos en una calle de la comunidad de Tamahú, Alta Verapaz, Guatemala, terminó sepultado bajo el peso del lodo cuando hacía sus actividades dentro de una zanja, el video del momento fue captado por una cámara de seguridad y má tarde compartido en redes sociales, donde no tardó en hacerse viral.

En las imágenes se observa el momento exacto en el que el albañil se encontraba en el interior de una zanja que él y otros trabajadores de la construcción realizaban.

Mientras analizaban cómo continuar laborando, unos albañiles se percataron que una sección de la zanja estaba por caer y dieron aviso al trabajador. Por desgracia, cuando el trabajador estaba por correr para evitar el derrumbe, la tierra cayó sobre él.

De inmediato, el grupo de trabajadores se aproximó hasta el área donde se vio por última vez al albañil y se apresuraron para retirar la tierra y salvarlo.

El resto de trabajadores arriesgó su vida para liberar al albañil, quien finalmente logró ser rescatado.

De acuerdo con testigos, el trabajador logró ser rescatado y únicamente sufrió lesiones leves.