'Ahora se llama Lupito'; lleva a su perrihijo a Basílica para cumplir con manda

Ciudad Juárez.– La Virgen de Guadalupe es una de las figuras más veneradas en México, sobre todo por los milagros que concede a muchos de sus fieles, quienes todos los años peregrinan hacia la Basílica en la Ciudad de México, o cualquier otro templo en su honor, para pagar por los favores recibidos.

Esos milagros por supuesto que no solo se centran en las personas, sino también en nuestros mejores amigos de cuatro patas. Ese fue el caso de un joven, quien contó a través de una serie de imágenes en TikTok cómo la Guadalupana le hizo el favor de salvar y curar a su pequeño Snoopy, quien estuvo muy enfermo debido a una infección.

"El veterinario decía que lo dejaría internado, pero que no sabía cómo iba a reaccionar y si aguantaría el medicamento", compartió el joven en una de las imágenes, por lo que decidió recurrir a su fe en la Virgen, a quién le prometió acudir a su templo una vez le concediera el milagro.

Finalmente aseguró que tiempo después Snoopy sanó y el joven tuvo que cumplir su promesa, acudió al templo con su perrito ataviado con sombrero y zarape para darle gracias a la Virgen.

La historia pronto se hizo viral y generó decenas de comentarios de cómo otros usuarios han tenido experiencias similares con sus mascotas.

"Ya no se llama snoopy se llama lupito", "vendita sea mi morenita ella siempre nos escucha 🙏🙏🙏me da mucho gusto que ya esté bien tu bb bendiciones", "Crean o no, tener fé si es milagroso, mi perrito tenía parvo y varias veces nos dijeron que ya no pasaba la noche y se lo encomendé a la Virgen de San Juan De Los Lagos, y me lo sanó…", comentaron algunos usuarios.