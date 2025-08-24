Águilas provocan cancelación de temporada deportiva de otoño de una escuela

Apple Valley.– Apaguen las luces. Los Nesting Ospreys derrotaron a los Apple Valley Eagles en el futbol americano de preparatoria de Minnesota.

En realidad no han jugado entre sí, pero las águilas pescadoras tomaron las riendas al construir un enorme nido para criar a sus polluelos, en lo alto de un poste de luz en el campo de futbol americano de la preparatoria Apple Valley. Debido a esto, las aves rapaces migratorias, protegidas por las leyes estatales y federales, obligaron a la escuela, conocida como las Águilas, a reorganizar sus horarios de fútbol americano y fútbol americano, cambiando a partidos diurnos en lugar de nocturnos.

Encender los reflectores calientes habría supuesto el riesgo de cocinar a los pájaros y provocar un incendio.

“Cuando le cuentas a alguien esta historia de 'Vaya, tenemos que reprogramar porque hay un nido de águila pescadora en nuestro estadio', dicen: 'No puedes inventar este tipo de cosas, ¿verdad?'”, dijo Cory Hanson, director deportivo de la escuela en los suburbios de Minneapolis.

En colaboración con el Departamento de Recursos Naturales del estado, la escuela ha estado enviando un dron dos veces por semana para monitorear a los polluelos, de modo que una vez que los águilas pescadoras tengan la edad suficiente y puedan volar, los equipos puedan retirar el nido y encender las tradicionales luces del viernes por la noche.

"Afortunadamente para Apple Valley, deberían poder retirar el nido probablemente dentro de una semana porque las aves ya han realizado algunos de sus primeros vuelos", dijo el viernes Heidi Cyr, coordinadora de permisos para vida silvestre no cinegética del departamento.

Los funcionarios del DNR confirmaron que era un nido de águila pescadora y dijeron a los funcionarios escolares que la ley federal dejaba claro que no podían perturbarlo por ahora.

Así que, según Hanson, no tuvieron más remedio que revisar sus horarios. Sin embargo, añadió que otras escuelas han tenido mucho éxito al encontrar sedes y horarios alternativos, a pesar de su incredulidad inicial.

Según el DNR, los águilas pescadoras son una de las aves rapaces más grandes que habitan Minnesota, con una envergadura de entre 4.5 y 6 pies (1.4 a 1.8 metros).

Regresan a sus nidos cada año y los reconstruyen con materiales nuevos cada temporada. Sus nidos pueden alcanzar hasta 3 metros de profundidad y de 1 a 2 metros de diámetro. Su alimentación se compone casi exclusivamente de peces vivos. Se sumergen desde grandes alturas para atrapar peces con sus afiladas garras, llegando a sumergirse hasta 1 metro de profundidad.

A las águilas pescadoras les gusta construir sus nidos en lugares altos con vistas despejadas, incluyendo árboles viejos y muertos y estructuras similares, como postes de electricidad, marcadores de canales y torres de telefonía celular. Esto a veces crea peligro de incendio. Por lo tanto, el DNR emite varios permisos para la remoción de nidos cada año. Sin embargo, el permiso para remover nidos que aún albergan crías de águila pescadora suele denegarse a menos que exista un riesgo importante para la salud y la seguridad humana. La iluminación de estadios no cumple con los requisitos, dijo Cyr.