Aficionados se pelean adentro y fuera del estadio en partido Tigres - América

La derrota de Tigres 3-1 ante el Club América terminó con incidentes dentro y fuera del Estadio Universitario de Nuevo León, donde varios aficionados protagonizaron peleas entre ellos mismos. Videos difundidos en redes sociales muestran a seguidores de la U golpeándose y lanzando patadas en distintas zonas del inmueble.

Aunque no está claro qué originó la riña, el ambiente ya estaba caldeado desde el terreno de juego, cuando el técnico del América, André Jardine, se encaró con la afición rival y les recordó con su gesto característico que es tricampeón de la Liga MX. Esta acción provocó enojo en jugadores de Tigres, especialmente en el delantero Juan Brunetta.

Peleas dentro y fuera del estadio

En redes sociales circulan distintos videos: en uno de ellos, captado en la zona de gol norte, se observa a un grupo de personas liándose a golpes; en otro, la trifulca continúa a las afueras del estadio. Usuarios como @rayaboy y @Roland_elite reaccionaron en Twitter, señalando que es la primera vez que presencian este tipo de peleas en el “Volcán”.

Reacciones y medidas esperadas

Aunque la afición felina no solía ser considerada conflictiva, las imágenes fueron usadas por seguidores de los Rayados de Monterrey para exhibir a su eterno rival. Se espera que en las próximas horas tanto Liga MX como los clubes involucrados publiquen comunicados oficiales condenando los hechos y anunciando sanciones.

Postura de la Liga MX

Horas después, la Liga MX informó que tras los disturbios no hubo personas lesionadas, pero confirmó la detención de dos aficionados, quienes fueron turnados al Ministerio Público (MP) para definir su situación jurídica.