'Aferretor 3000', bloquean calle por media hora solo por no ceder el paso

Ciudad Juárez.– Manejar con cortesía es importante por varias razones que impactan directamente en la seguridad, la eficiencia del tráfico y la convivencia vial, como prevenir accidentes, reducir el estrés y la agresividad, fomentar el respeto, mejorar el flujo vial o cumplir normas de convivencia, pero no cabe duda que en ocasiones algunas personas demuestran que no están dispuestas a ceder.

Ese fue el caso de una conductora, quien a través de TikTok contó que estuvo cerca de 35 minutos detenida en la calle luego de que se negó a hacerse a un lado para ceder el paso a otra conductora. El problema comenzó, según relató, cuando ambas mujeres circulaban por una vialidad estrecha, pero al llegar una enfrente de la otra, una guiadora de la camioneta se bajó para gritarle y pedirle que se echara para atrás para poder pasar.

Lejos de evitarse problemas y la pérdida de tiempo, la autora del video le aseguró que no se movería, pues ella tenía espacio a un lado para poderse meter y que ella pudiera pasar. Ese desencuentro provocó que ambas estuvieran detenidas en medio de la vialidad por cerca de 35 minutos.

Fue hasta ese tiempo que uno de los vecinos, al tratar de salir de su cochera y estar las dos cunductoras esperando, se acercó con ella para pedirle amablamente que se moviera y evitara más problemas, algo que finalmente aceptó.

El clip de inmediato generó cientos de comentarios y un debate sobre la tolerancia y respeto al volante, aunque a veces el contrario no tenga la razón.

"Si necesitas que te lleven víveres o algo no dudes en pedirlo ¡estamos contigo hermana!", "Esta no es mi manada ni mi tribu, desperdiciar tiempo por ganar un pleito que flojeraaaaaaa, si no te mueves yo me muevo y listo, que haya un loco y no 2 diría mi mamá", "Una vez así nos pasó y mi esposo por no discutir con el otro conductor, se movió el!!!! Nombre, ese día se ganó una gran discusión conmigo y es fecha que le sigo reclamando el por qué se movió el…".