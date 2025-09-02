Adrián Marcelo copera 50 mil pesos para realización de boda de fan

Ciudad de México.- El comediante mexicano Adrián Marcelo coperó 50 mil pesos para la realización de la boda de uno de sus fans.
Fue a través de X donde un Armando Angulo solicitó el apoyo del regiomontano: "Adrián coopera para mi boda, con 50 mil la hacemos".
Adrián Marcelo le respondió a su seguidor que le mandara un comprobante y una cuenta de banco para ayudarles.
Posteriormente, Armando le compartió dos fotografías que muestran el anillo y el momento en que pidió matrimonio. Agregó que son novios desde el 28 de noviembre de 2015 y que le pidió que se casaran el pasado 30 de julio de 2025.
El comediante le transfirió los 50 mil pesos y le deseó que "Que sean muy felices juntos".
"Alb, te amo, te espero en Culiacan el 28 de noviembre, serás nuestro invitado de honor", expresó Armando Angulo.