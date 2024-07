Admite Ingrid Andress haber cantado 'borracha' himno nacional de EU

Luego de haber hecho el ridículo y de desatar polémica por su interpretación del himno nacional en el Derby de Cuadrangulares de la Grandes Ligas, Ingrid Andress admitió haber interpretado el “Star-Spangled Banner” bajo los efectos del alcohol.

La cantante señaló no haber estado sobria durante la presentación previa del evento por medio de un mensaje publicado en sus cuentas de redes sociales. De igual manera, señaló tener problemas con su consumo etílico y dijo que buscará rehabilitarse.

“Estaba borracha anoche, no les voy a mentir. Hoy me voy a internar en una clínica de rehabilitación para que me den la atención que necesito. Esa no era yo la que cantó ayer, Quiero disculparme con la MLB, con los fans y con el país por el himno que canté”, expresó la cantante.

Andress es una cante y compositora de country, nominada cuatro veces al premio Grammy y era la encargada de dar el banderazo oficial a las festividades justo después de la presentación de los toleteros participantes.

También indicó que mantendrá a sus fanáticos informados sobre el progreso de su rehabilitación e inclusive escribió en tono un tanto irónico sobre dicho tratamiento.

“Los voy a mantener actualizados sobre mi proceso de rehabilitación, me han dicho que es bien divertido”, añadió.

Para hoy, la gran carpa cerrará sus festividades de media campaña con el Juego de Estrellas, la citada cantante, obviamente no estará presente en el evento.