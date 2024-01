Acusan a hombre de matar a vecino después de una pelea por fuertes ronquidos

Hatboro.- Un hombre de los suburbios de Filadelfia está señalado de matar a puñaladas a un vecino con el que había tenido una pelea durante mucho tiempo por los fuertes ronquidos del acusado que se podían escuchar a través de una pared que conectaba sus casas, dijeron las autoridades el viernes.

Christopher James Casey, de 55 años, fue acusado el jueves de causar la muerte cuatro días antes de Robert Wallace, quien, según el forense, había sido apuñalado varias veces.

Wallace, de 62 años, quitó una pantalla de una ventana en la casa de Casey y abrió la ventana sin llave mientras Casey estaba cenando el domingo, y después de una confrontación verbal, Casey lo apuñaló en el pecho con un cuchillo grande de estilo militar, según Upper Moreland Township. Policía y fiscales del condado de Montgomery.

La policía dijo que Casey les dijo que Wallace no lo había estado amenazando cuando Casey lo apuñaló en la puerta de la casa de Casey. Habían tenido "problemas personales" durante el último año y medio, lo que provocó varias llamadas a la policía, por las quejas de Wallace sobre sus ronquidos, dijo Casey a los investigadores durante una entrevista el domingo por la noche en el Hospital Abington.

Después de unos 20 minutos de hablar a través de la ventana, Wallace pareció calmarse y quiso darle la mano y se ofreció a ayudar a pagar la cirugía nasal para aliviar los ronquidos de Casey, dijo Casey a la policía, según la declaración jurada. Casey abrió la puerta de entrada, sosteniendo un cuchillo y una pistola paralizante debajo de una manta.

"Casey describió a Wallace como una persona muy 'volátil', 'muy fuerte', 'está enojada'", escribió la policía en los documentos de la acusación. “Casey dijo que no creía que la intención de Wallace de 'tratar de resolver esto' y 'estrechar la mano' y tratar de 'arreglar esta situación' fuera genuina. Como resultado, Casey decidió 'sorprenderlo' apuñalando a Wallace con un cuchillo”.

La policía que respondió a la llamada de Casey al 911 encontró a Wallace a unos 15 metros (50 pies) de su casa. Posteriormente murió en un hospital. Casey requirió atención hospitalaria por lo que la policía llamó una puñalada accidental y autoinfligida en su pierna. La pantalla de la ventana estaba afuera en el césped y la ventana abierta cuando llegó la policía. Había sangre dentro y fuera de la casa.

Casey dijo a los operadores de emergencia que Wallace “rompió mi ventana”, dijo la policía en una declaración jurada. “Ataqué a mi vecino. Vino a atacarme”.

Casey fue acusado de asesinato en tercer grado, homicidio voluntario y posesión de instrumentos de un delito. Permanecía encarcelado el viernes con una fianza fijada en 1 millón de dólares. En los registros judiciales no figuraba ningún abogado para él. Los fiscales y la policía no pudieron proporcionar información sobre si Casey tiene un abogado defensor. Los esfuerzos por contactar a un miembro de la familia que pudiera hacer comentarios no tuvieron éxito.