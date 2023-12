Acude a urgencias tras tragarse su cepillo de dientes

Haizea Ibarretxe (Ibarreche), una joven de 21 años y originaria de una pequeña ciudad en País Vasco (España), vivió una experiencia angustiante después de decidir comer jamón cocido en su hogar. Lo que parecía una merienda común se convirtió en una situación inusual que la llevó a terminar en urgencias tras tragarse su propio cepillo de dientes.

Cargando...

La joven compartió un video en sus redes sociales narrando los surrealistas acontecimientos. Haizea explicó que todo transcurría con normalidad hasta que no pudo tragar el último trozo de jamón, quedándose atrapado en su garganta y dificultándole la respiración. Desesperada, se dirigió al baño para intentar extraer la comida con las manos, pero no tuvo éxito, y la sensación de ahogo empeoraba.

"Estaba desesperada", expresó en TikTok. En un intento desesperado por liberar su garganta, agarró su cepillo de dientes. Sin embargo, la maniobra resultó mal, ya que terminó succionando el cepillo sin poder recuperarlo. Aunque ya no se ahogaba y logró volver a respirar con normalidad, ahora enfrentaba otro problema.

La joven tuvo que esperar tres horas en su casa hasta que su madre regresó del trabajo y pudo llevarla a urgencias en la localidad de Galdakao (Galdácano, en la periferia de Bilbao), ya que su padre no podía conducir debido a una lesión en el tendón de Aquiles. En el hospital, los enfermeros inicialmente dudaron de la historia hasta que las radiografías confirmaron la presencia del cepillo.

Cargando...

"Como no me molestaba y podía respirar, no sé cómo, estuve tres horas esperando a que me hicieran la operación porque tenía que hacer la digestión", explicó la joven aún sorprendida por no ahogarse en esas circunstancias.