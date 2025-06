Actor y semifinalista de 'Survivor México', vende su ropa interior usada

David Ortega, originario de Jalisco, ha forjado una carrera multifacética como actor, modelo y empresario. Su trayectoria en la televisión mexicana incluye participaciones en producciones como "La Rosa de Guadalupe", "Como dice el dicho" y "Mi marido tiene familia".

Sin embargo, contrario de lo que muchas personas podrían pensar, su carrera como actor y modelo no es tan fabulosa como se piensa ya que la industria del entretenimiento se encuentra llena de inestabilidad, misma que afecta a famosos como Ortega. Ante esto, el querido intérprete ha tenido que buscar otra forma de generar ingresos, aprovechando un nicho bastante particular para emprender.

Por medio de su reciente participación en el programa "La Saga", conducido por Adela Micha, el actor reveló que además de su carrera en los medios, también se encuentra vendiendo su ropa interior usada, algo que, según sus palabras, le ha dado mejores ingresos que los protagónicos en esos famosos programas de televisión.

David Ortega vende su ropa interior en mil dólares

En la entrevista, Ortega reveló que desde hace seis años vende su ropa interior usada a sus seguidores. Esta actividad, que puede parecer poco habitual o incluso polémica, ha demostrado ser un ingreso constante y significativo, pues de acuerdo con el actor, el precio de cada prenda ronda los mil dólares, un monto considerable que refleja la demanda que ha generado.

Yo los vendo en mil dólares. Me ha pasado que me dicen "entrégamelo tú", pero eso no. Lo más que he hecho es mandarlo en un Uber, confesó David Ortega.

David también compartió que esta actividad le brindó una fuente de ingresos constante durante varios años, lo que le permitió alcanzar una mayor estabilidad financiera. Gracias a las ganancias obtenidas, pudo canalizar recursos hacia nuevos emprendimientos personales, particularmente en el sector de la moda.

Es un extra que te entra fijo. Llevo seis años así. Ya no es mi fuente principal de ingresos, pero invertí lo ganado en mi línea de trajes de baño. De hecho, llegué a ganar más de lo que gana un protagonista en Televisa por mes, afirmó sin vergüenza.

La estrategia de Ortega no es un caso aislado ni exclusivo, pues en diferentes partes del mundo, actores y celebridades han explorado la venta de artículos personales o memorabilia para aumentar sus ingresos. Por ejemplo, la revista Forbes reportó en 2022 que celebridades de Hollywood han vendido desde ropa usada, hasta objetos personales como joyería o vestuario de películas, generando millones de dólares.

¿Quién es David Ortega de Survivor?

David Ortega es un actor, modelo y empresario mexicano originario de Autlán de Navarro, Jalisco. Nacido el 24 de marzo de 1988, Ortega se formó en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y en 2017, ganó el certamen Mister Mesoamérica Universe y el concurso "El doble de William Levy" del programa Hoy.

En 2022, Ortega participó en la tercera temporada de "Survivor México"; durante su estancia en el reality, destacó por su fortaleza física y carisma, llegando a ocupar el quinto lugar entre 24 participantes. Además de su carrera en la actuación y el modelaje, Ortega ha incursionado en el emprendimiento con su propia línea de trajes de baño llamada PERSUID. También mantiene una presencia activa en redes sociales, especialmente en Instagram, donde comparte aspectos de su vida profesional y personal.