Activistas quieren cambiar mapa del mundo para mostrar que África es más grande

Dakar.- En la proyección Mercator, uno de los mapas más populares del mundo, Groenlandia y África parecen tener aproximadamente el mismo tamaño. Pero en la proyección Equal Earth, que muestra los continentes en sus proporciones reales, 14 Groenlandia cabrían fácilmente dentro del continente africano.

La crítica de que la proyección de Mercator no refleja con precisión el tamaño real de África no es nueva.

Sin embargo, una campaña reciente de grupos de defensa africanos está ganando impulso en línea, ya que insta a las organizaciones y escuelas a adoptar la proyección Equal Earth, que según ellos muestra con mayor precisión el tamaño del continente de más de mil 400 millones de personas.

La Unión Africana, la organización diplomática del continente con 55 países miembros, respaldó la campaña la semana pasada en lo que sus defensores llaman un hito importante.

Esto es lo que hay que saber sobre el esfuerzo por mostrar el tamaño real de África al mundo.

África parece demasiado pequeña en la mayoría de los mapas modernos

El mapa de Mercator fue creado en el siglo XVI por el cartógrafo flamenco Gerardus Mercator. Diseñado para ayudar a los navegantes europeos en el mar, el mapa distorsionaba las masas continentales al ampliar regiones cercanas a los polos, como América del Norte y Groenlandia, mientras que reducía África y Sudamérica.

La proyección Equal Earth 2018 es un mapa moderno que sigue la curvatura de la Tierra y muestra los continentes en sus proporciones reales, a diferencia del mapa distorsionado de Mercator.

La proyección Mercator sigue siendo común en aulas y plataformas tecnológicas. Google Maps abandonó la proyección ampliamente utilizada para un globo terráqueo 3D en computadoras de escritorio en 2018, pero los usuarios pueden volver al mapa antiguo. La aplicación móvil aún utiliza la proyección Mercator por defecto.

Grupos hacen campaña para reemplazar el mapa global

Dos grupos de defensa africanos, Africa No Filter y Speak Up Africa, lanzaron una campaña en abril para presionar a las escuelas, seguidas por organizaciones internacionales y medios de comunicación, a utilizar la proyección Equal Earth, que, según dicen, refleja con mayor precisión el tamaño real de África.

Corregir el mapa no es solo un asunto africano. Es una cuestión de veracidad y precisión que concierne al mundo entero. Cuando generaciones enteras, en África y en otros lugares, aprenden de un mapa distorsionado, desarrollan una visión sesgada del papel de África en el mundo —dijo Fara Ndiaye, cofundadora y subdirectora ejecutiva de Speak Up Africa—.

Para los no africanos, una representación reducida de África minimiza su importancia demográfica, económica y estratégica, añadió Ndiaye.

La Unión Africana respaldó la campaña el 14 de agosto, siendo el organismo más grande en sumarse a la campaña hasta el momento, lo que marca un hito significativo para la campaña Change The Map.

Los geógrafos dicen que la proyección de Mercator está obsoleta

Mark Monmonier, profesor de geografía de la Universidad de Syracuse, dijo que la proyección de Mercator es obsoleta y los geógrafos han aconsejado durante mucho tiempo a la gente no utilizarla como mapa del mundo.

“Era una herramienta de navegación útil en el siglo XVI, ya que presenta líneas rectas, lo que proporcionaba a los navegantes una dirección constante para navegar”, dijo Monmonier. “Pero fuera de esa aplicación tan limitada para la navegación, no tenía sentido usarla”.

Si bien los mapas que siguen la curvatura de la Tierra, como la proyección Equal Earth, ofrecen una escala más precisa de los tamaños reales de los continentes, advirtió que los gráficos de barras siguen siendo la mejor manera de comparar los tamaños de diferentes continentes.

"Cuando se colocan áreas de formas irregulares en un papel plano, a la gente le resultará difícil comparar con precisión el tamaño de las masas de tierra", dijo Monmonier.