Acabamos de perder un bebé: Mujer enfrenta a infiel en video

Ciudad de México.- Una historia de desamor, tecnología y duelo se volvió viral en redes sociales luego de que una mujer confrontara a su esposo por una infidelidad.

El hecho fue documentado en un video que ella misma publicó en TikTok, generando una ola de reacciones y reflexiones.

La mujer, que recientemente había enfrentado la pérdida de su bebé, utilizó el GPS de un iPad para rastrear los movimientos de su esposo.

El dispositivo lo ubicó primero en un cine, donde fue grabado saliendo de la mano de otra mujer, y posteriormente en un hotel.

La confrontación muestra al hombre alejándose sin dar explicaciones, lo que provocó indignación entre los usuarios.

El caso ha sido interpretado por muchos como un símbolo de traición, pero también ha abierto un debate sobre el uso de la tecnología en contextos íntimos.

Comentarios en redes sociales expresaron tanto apoyo a la mujer como cuestionamientos sobre los métodos utilizados para descubrir la infidelidad.