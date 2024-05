Abre cafetería inspirada en Hello Kitty y recibe demanda de 500 mil pesos

Emprender un negocio requiere de muchos cuidados, ya que el menor de los errores podría poner en riesgo la inversión de quien busca echar a andar su pequeña empresa. Uno de esos desaciertos fue el que cometió una joven emprendedora de Tijuana, quien decidió abrir una cafetería inspirada en el famoso personaje de Hello Kitty, pero no contaba con que la gigante empresa que tiene los derechos de autor del personaje ficticio, se le echaría encima.

Su pequeño "changarro" comenzó a funcionar muy bien en enero de este 2024, incluso llamó tanto la atención en las redes sociales que salió en medios locales de Tijuana y San Diego. "Nueva cafetería con temática de Hello Kitty llegará a Tijuana", se leía en los titulares de algunos medios locales.

El negocio comenzó a funcionar muy bien, según contó la joven Isabel Gutiérrez, quien compartió la triste historia en TikTok. De acuerdo con la dueña de "Kitty Coffee", nombre de la empresa, muchos clientes llegaron al sitio y quedaron encantados con sus productos, en el clip se puede ver cómo todos disfrutan de las bebidas.

El problema llegó más tarde, cuando el 7 de febrero de 2024 le llegó una notificación desde la Ciudad de México por parte de la empresa Sanrio Company United, quienes le avisaron que la demandarían con 500 mil pesos por el uso no autorizado de la figura de Hello Kitty.

"Ya quite todo lo que me pidieron y ya me siento acosada por la abogada de ellos ", contó la mujer emprendedora, quien tuvo que hacer modificaciones a todo su negocio para evitar los problemas legales.

La mujer ha recibido cientos de muestras de apoyo en las redes sociales.