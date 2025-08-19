¡A 5 pesos! Famosa pizzería con 18 sucursales en Juárez anuncia ofertón
Foto: Cortesía

Ciudad Juárez.- La pizzería Cobre 29 anunció un ofertón para sus clientes: una pizza de pepperoni por solo 5 pesos.

Para acceder a esta promoción, los clientes primero deben comprar una pizza de dos ingredientes (149 pesos). Es decir, para que se lleven las dos cajas de pizzas, gastarán un total de 154 pesos.

La promoción es por el quinto aniversario de Cobre 29. Es válida solo en sucursal, del 21 de agosto al 8 de septiembre.

Cobre 29 cuenta con al menos 18 sucursales en Ciudad Juárez.

Imagen
Cortesía
Imagen
Cortesía
