Jesús Navarro vive en un mundo de fantasía, rodeado por más de mil 300 muñecas. Entre bratz, barbies, rainbow high, monster high y otras líneas, se ha convertido en el coleccionista e influencer más destacado de la ciudad y del norte del país. “Jesús y sus dolls” nos abre las puertas a esta colección y nos comparte un mensaje muy importante: la inclusión empieza en casa y en la infancia, “los juguetes no tienen género”.

Aunque Jesús aún no vive solo de sus redes sociales, no dudamos que en un futuro cercano lo hará, ya que cuenta con un ejército de fans en YouTube, Facebook, Instagram y Tik Tok, en donde algunos de sus videos llegan a superar las 5 millones de reproducciones. ¿Cómo es que un ingeniero en Sistemas Digitales rompe las barreras del prejuicio y se convierte en influencer?

Primero nos aclara: “un influencer no es quien te hace hacer cosas malas o ser grosero, sino quien realmente les toca el corazón a las personas e influye positivamente en ellas”. Esto lo comparte en lo que va explicando sección por sección el tipo de muñecas que componen su enorme colección. Su recámara es un museo, no hay rincón que se desperdicie, Jesús tiene muñecas hasta debajo de la cama, es un lugar para cumplir la fantasía de cualquier fanático o fanática de las muñecas, las paredes están llenas de glamorosas colecciones y cabelleras impresionantes.

Net Noticias

Todo comenzó con un sueño

Tener más de mil muñecas perfectamente identificadas e impecables en su vestuario y cabelleras no es una ocurrencia, esta colección surge de la fascinación por las muñecas y de un sueño que desde hace 23 años ha ido creciendo. El influencer recuerda que su madre solía guardar en un beliz los documentos y cosas más valiosos de la familia, “en una ocasión soñé que abría ese beliz y estaba lleno de muñecas”.

Este sueño fue recurrente hasta que lo comenzó a hacer una realidad, creció su colección de muñecas. Una característica que tiene cada pieza es una cabellera larga. “Desde los 17 años las colecciono”.

Sin embargo, desde niño jugaba con barbies. Su primer reto fue ser liberarse de prejuicios, “tengo una hermana mayor y fue con sus barbies con las que empecé a jugar, pero no porque me llamarán tanto la atención, eran los juguetes que había en la casa. Ahí entendí que los juguetes no tenían género, el género se lo dan los adultos cuando vas creciendo”.

No fue fácil como niño jugar con muñecas, a medida que iba creciendo, el apoyo de su madre se sostuvo, pero su padre no estaba del todo de acuerdo. “Mi mamá sí recibía críticas, –¿por qué le compras muñecas?–, les respondía: porque le gustan”. Jesús se sintió privilegiado en casa, pese a la resistencia de su papá, aunque el verdadero bullying que enfrentó fue afuera.

Ruth González

“Crecí ocultándolo, pero sin verlo como algo malo, sino como algo que los demás no entendían, así era mi perspectiva de niño”.

Durante la adolescencia, muñecas, superhéroes y los micromachines se fueron combinando. Cuando su mamá le regaló una barbie de la edición Red Diva, la favorita de todas, esto motivó más el inicio de la colección de manera formal.

“Cuando empecé a trabajar supe que me podría comprar las muñecas que yo quisiera”. De las barbies piratas que vendían en el Centro de la ciudad, que solo costaban 20 pesos, fue siendo más selectivo. “Me gustan las muñecas extravagantes”. De unas 120 Rainbow High, siguió creciendo la afición.

En su vida profesional Jesús terminó la carrera de la Sistemas Digitales en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), área en la que se desarrolla profesionalmente hasta hoy, es ingeniero en una empresa de manufactura, Foxconn.

Las redes

En julio de 2007 comenzó con su canal de YouTube “Jesús y sus Dolls” (hasta marzo tenía 82 mil 200 seguidores). Con este concepto en redes también se sumó a Facebook (junio de 2018, más de 19 mil seguidores), Instagram (2019, 20 mil 600 seguidores) y Tik Tok (70 mil 700 seguidores). Algunos de sus videos han superado los 5.4 millones de reproducciones, pero esto fue un trabajo largo.

“Cuando conocí Facebook, tenía 21, iba cumplir 22 años, empecé a ver páginas donde las personas les tomaban fotos a sus muñecas”, y entre esos coleccionistas, se dio cuenta de que muchos eran hombres y mujeres adultas con grandes habitaciones llenas de muñecas, como él. Así que comenzó a subir las fotos de su colección.

No eran tiempos de Amazon, así que para muchos hispanos era muy novedoso que “Jesús y sus Dolls” presentara muñecas que aún no llegaban a América Latina, la dinámica de una frontera como Juárez – El Paso le permitía estar a la vanguardia en compras.

También, al ver las colecciones de otras personas, empezó a darse cuenta que las cabelleras originales de algunas muñecas eran distintas, hasta que descubrió el re-root (cambio de cabello, rehacer la raíz) y se animó a aprender paso a paso cómo hacerlo.

Net Noticias

Al principio dejó un video en YouTube tipo tutorial “y cuando regresó, ese video ya tenía 5 mil vistas y mis primeros 30 suscriptores; subí otro video, luego eran 10 mil reproducciones y 100 suscriptores. Así que también empecé a subir compras de muñecas y otras cosas”.

Él tuvo que ausentarse de las redes cuando un trabajo en Estados Unidos lo absorbía por completo, sin embargo, los fans fueron creciendo. “Cuando regreso a Juárez, dije voy a hacer videos bien, subir cada semana. Entonces, hace aproximadamente 7 años, es cuando retomó las redes ya bien, de manera formal”.

“Siempre he trabajado en el campo de la tecnología, entonces mi entrada de dinero ha sido por mi trabajo”. Pero las redes también lo han recompensado, “Recuerdo que mi primer mes gané 20 centavos de dólar, al siguiente 40, al siguiente un dólar, luego cuatro… fue cerca de un año y medio cuando alcancé cobrar por mes, YouTube te paga cada vez que juntas 100 dlls o más y te paga dependiendo las vistas que tengas”.

“Tengo videos virales, hay mejores meses que otros, es un dólar por cada mil vistas que tenga. Tengo entre 300 mil y 500 mil vistas al mes regularmente”. El influencer nos comparte que la época navideña es la mejor. Aunque recibe entre 300 y 500 dólares al mes, ha llegado a recibir mil 500. A esto se le suma la monetización en FB, esta se activa a partir de los 10 mil seguidores.

El coleccionista se siente muy afortunado, ya que su audiencia es muy especializada y tiene fans de toda América Latina y Europa, algo que jamás imaginó. “Un video de maquillaje o comedia jalan mucha gente, pero yo no puedo creer la cantidad de gente que me sigue por las muñecas”.

Un influencer inspirador

Jesús ha tocado el corazón de muchos seguidores de una manera muy positiva, un caso muy especial es el de una mujer de El Salvador que enfrentaba cáncer y un divorcio, “mi canal le ayudó a superar estas cosas que le pasaron y ahora ella vive de arreglar muñecas para otras personas. Sigo en contacto con ella, tenemos una amistad de 5 o 6 años y se me hace increíble este tipo de historias”.

Otros seguidores le comparten sus dificultades para expresar en casa su afición por las muñecas siendo niños o adolescentes, otros le comparten cómo los ha inspirado para salir del clóset (hablar abiertamente de sus preferencias sexuales). Comentarios o mensajes como: “es que mis papás no me entienden”, “me gustan las muñecas y no sé cómo decirles”, etc., son la parte difícil de ser un influencer. Con estas historias entendió realmente la responsabilidad de ser un influencer, “inspirar algo positivo”. Y lo podemos observar en los comentarios en sus redes, ya que no borra mensajes, “los haters” son los menos y muchas personas le envían obsequios y agradecimientos por sus consejos y videos.

Todos los días se despierta, contesta mensajes y comentarios y está atento a sus seguidores. “Las redes sociales para mi han sido algo importante en mi vida, he creado amistades muy bonitas”.

Ruth González

Sus dolls

Con el auge en cine de la barbie, él nos comparte: “Barbie es un ícono, yo crecí con ella, la vi ser astronauta, ser vaquera, ser doctora, ser hada, ser sirena {…} para mí siempre fue: puedes ser lo que quieras ser”.

En cuanto a Ken, podríamos decir que él mismo tiene a su mini-me, un youtuber de Guadalajara, creador del canal Estuche de Chucherías, hizo una réplica de Jesús y lo puedes ver al cierre de muchos de sus videos. Con cabello muy lago (como lo llegó a usar) este Ken representa mucho su personalidad, incluso lleva un chaleco con tela inspirada en la barbie Totally Hair Blonde (1991), su favorita, la más vendida en la historia de Matel, más de 10 millones.

Algunos datos interesantes de su colección es que la tiene en anaqueles rodeando toda su recámara y hasta debajo de la cama. Su muñeca más grande mide 28 pulgadas (71 cm), una edición especial de Amaya Raine de Rainbow High, mientras las más pequeñas pueden ser una pulgada. Una sola de sus piezas puede costar hasta 7 mil pesos en el mercado especializado. De las mas de mil 300 muñecas, solo 120 tienen una cabellera distinta a la original, modificada por él mismo.

“Los detalles de las muñecas me encantan, los accesorios y sobre todo su cabello largo”. Para los expertos y aficionados tiene una respuesta sobre decenas de líneas o colecciones poco comerciales.

También si alguien requiere un cambio para sus muñecas o incluso una persona desea lucir una cabellera de barbie, Jesús es el indicado para hacerlo.

Grandes planes

Sin tomar en cuenta el valor sentimental, la colección de Jesús Navarro asciende a los 20 mil dólares y crece todos los días, de hecho ya rebasada su recámara, piensa ampliar su sede a un estudio más grande exclusivo para sus dolls.

La compañía que hace las Bratz ha volteado a ver el trabajo de Jesús, “se ha acercado MGA para hacer una colaboración” y en eso anda por ahora. “Yo hago los videos porque compro muñecas, no compro muñecas para hacer videos”.

“Así como hay personas que les gustan los carros, las joyas, a mi me gustan las muñecas, ¿cuándo va a ser suficiente? nunca. Mientras sigan saliendo muñecas que me gusten las voy a comprar”.

Jesús tiene una de las colecciones más grandes de muñecas de la frontera y norte del país. Sus videos más populares son en los que lava el cabello “hasta con el champú del perro” a sus dolls.

“Me gustaría vivir de las redes, sí, no sé si se vaya a poder o no, pero nunca me imaginé que iba a tener mas de 100 suscriptores”.

El gran carisma y originalidad de Jesús lo hacen único, sus dolls son parte de un mundo fantástico, pero muy real, en donde los juguetes no tienen género, ni hay edad para tenerlos y disfrutarlos.

Síguelo en sus redes:

YouTube

Instagram

Facebook