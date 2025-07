Los apuntes de la Libreta personal nos llevan a abordar el tema de la 'homologación del bachillerato'. Y es que a partir de este septiembre, todos los que entren a prepa en una escuela pública del país, incluyendo, claro, las de Chihuahua, arrancarán el ciclo escolar con un nuevo sistema. La SEP armó lo que llamó un Marco Curricular Común, que básicamente es como un “menú base” de materias que ahora todas las prepas públicas van a compartir.

Pero no se trata de poner a todos a estudiar lo mismo porque sí. Lo que buscan es que cualquier chavo que salga de la secundaria pueda entrar a una prepa sin importar el subsistema (CBTIS, CONALEP, CECYTECH, etc.), con una ruta más clara para seguir estudiando o trabajar. Además, habrá dos tipos de certificado, uno general para quien quiera irse a la universidad, y otro técnico, con más enfoque en el mundo laboral.

¿Y qué materias vienen en ese “menú”? Lenguaje, matemáticas, ciencia, tecnología, humanidades, inglés, pensamiento filosófico… hasta cultura digital y conciencia histórica. Suena bien, porque la neta es que sí urge una educación que no se quede solo en libros, sino que también hable de lo que pasa allá afuera, aquí y ahora, redes sociales, inteligencia artificial y empiecen a ver la historia con ojos críticos, porque el mundo laboral ya no es como hace 20 años.

Eso sí, la SEP dice que aunque hay materias comunes, las escuelas podrán meter contenidos “contextualizados”. O sea, dependiendo de dónde está tu prepa, por ejemplo, si estás en el suroriente de Juárez, o en un área con mucha industria maquiladora, podrían incluir temas o talleres que sí te sirvan para ese entorno. Punto a favor si eso se aplica bien.

En lo laboral, también hay novedades. Si tú no quieres seguir estudiando después de la prepa, vas a poder optar por una formación técnica más a fondo, con certificaciones en cosas como electromovilidad, ciberseguridad, nanotecnología o comercio internacional. Todo esto suena muy del futuro, pero en teoría es lo que se viene con el desarrollo de los nuevos polos industriales.

¿Y por qué todo este cambio? La respuesta es simple, quieren que los chavos no abandonen la escuela. No es secreto que muchos se salen por necesidad, por aburrimiento, por falta de espacios o porque simplemente no le ven el caso. Según el Gobierno Federal, esto se hizo luego de consultar a profes y estudiantes. Ojalá sí los hayan escuchado de verdad, porque México sabe lo que es tener generaciones enteras de jóvenes que se quedan sin estudiar ni trabajar, y que acaban en contextos muy duros.

En teoría, la idea está bien. Estudiar ya no debería sentirse como una condena, sino como una herramienta útil para la vida real. Y si el plan es hacer que la escuela sea más interesante, más flexible y más útil, adelante. Pero también toca estar pendientes. Porque todo suena muy bonito cuando lo anuncian en Palacio Nacional, pero otra cosa es verlo aterrizado en las prepas de colonias como Riberas del Bravo, Anapra o Parajes.

Al final, no se trata solo de cambiar el nombre de las materias o agregar carreras futuristas. Lo importante será ver si las escuelas tienen la infraestructura, los profes la capacitación y los alumnos el acompañamiento para que este nuevo modelo realmente sirva.