Hemos llegado del extranjero donde gastamos una carretada de dólares, en realidad, tres o cuatro; estamos en casa bajo un fuerte chubasco que refrescará la noche, en este verano que, para nos, no ha sido tan caluroso, tan severo; como no le debemos al banco y tenemos la conciencia tranquila, dormiremos, en nuestro Moises, como angelitos, aunque ustedes no lo crean.

Ya en el toro, por allá en la "mare" patria, se ha celebrado el certamen novilleril "Cénate Las Ventas" y la afición se plantó en la plaza, como los novilleros en el ruedo; participó un chaval mexicano que quiere ser torero y al parecer, tiene hechuras, por lo pronto, los especialistas del toro, ya le notaron que tiene un valor seco y eso lo puede ayudar a este mexica, si sabe pisarle bien los terrenos a los novillos, por aquello de que... un paso adelante y muere el hombre, un paso atrás y muere el arte.

El novillero mexicano, fue el triunfador del certamen señalado, pues en su labor torera, logró saludar desde el tercio con su primer enemigo "Botinero", cortándole una oreja a su segundo, de nombre "Lagartijero", reses que fueron de la ganadería de Guadaira.

Mucho por el capitalino Bruno Aloi, tiene empaque y sabe torear, pisa fuerte en la arena, lo que caló hondo en el gusto de la afición madrileña; ojalá este chaval se cuaje y llegue a los escalones, primero del triunfo grande y después a los escalones del figurato, que es lo más difícil en el oficio de matar reses bravas.

Bienvenidos todos aquellos jóvenes aztecas que quieren ser toreros, es una buena manera de oxigenar la fiesta brava, aquí y allá, siempre y cuando las puedan en el ruedo ante la cara del animal, porque el oficio no es nada sencillo, pues aparte de la técnica, hay que tener suerte, arte, gracia y salero, para triunfar una tarde si y otra también. Vale.