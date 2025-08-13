El pasado domingo 10 de agosto, en esta tierra orillada en el río Bravo, se celebró el día de San Lorenzo; cohetones y tamboras de danzantes, nos despertaron de madrugada, porque nuestra mansión en la que residimos, está cerca del templo de este mártir español.

La celebración religiosa terminó y las calles se despejaron, para estar listas al tráfico vehicular del lunes, día en que inició la jornada laboral por estas desérticas y fabriles tierras, donde nos enteramos, vía noticias taurinas cibernéticas, de que un joven novillero va a pa'llá (de hecho ya anda) a tierras hispanas.

El aspirante a matador de toros ya cifra más de los 20 abriles 20 y más le vale, logró triunfar en grande en su últimos días de novillero y pueda tomar la alternativa, si no en Nimes, Francia, cuando menos en su mexicana tierra y la confirme en Madrid, como suele suceder, en estos tiempos del siglo XXI.

Al parecer tiene programas 15 novilladas 15 y ya anda en el campo bravo hispano, tentando por algunas ganaderías, como preparación para los que le espera, por esos pueblos españoles; seguros estamos de que el muchacho triunfará, si deveras quiere ser un émulo de "Cúchares", pues a la bella fiesta, le hacen falta, no solamente aires andaluces, sino también aires mexicanos.

Arturo Emiliano Osornio Islas, es nativo de la capital del Estado de México, Toluca, y dejar el terruño y enfrentarse al toro de la vida, es bueno para todo mortal dedíquese a lo que se dedique, no se diga para los que anhelan ser toreros.

Suerte pues a Emiliano, veremos si lo acompaña, pues es un factor determinante, entre otras cosas, en el ruedo y mucha falta le hará. Vale.