El próximo 1 de septiembre está marcado en la agenda de Libreta Personal, no sólo por lo que dirá la presidenta Claudia Sheinbaum en su primer informe de gobierno, sino también por la toma de protesta de los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así es, aquellos ministros que fueron electos por el pueblo bueno y sabio.

Pero algo que nos ha llamado la atención es que Hugo Aguilar Ortiz todavía ni se sienta en la silla y ya promete un cambio histórico, abrir la puerta principal para que el pueblo pueda entrar. La idea es que los ministros ya no sean esas figuras lejanas, y la justicia se sienta más cerca de la gente, algo que muchos esperan.

El ministro electo tuvo un acercamiento esta semana con la Cámara de Diputados, especialmente con la Junta de Coordinación Política (Jucopo), presidida por Ricardo Monreal; ahí aseguró que no tiene compromisos políticos y que su independencia será total. Pero, seamos honestos, su llegada está ligada al partido en el poder, así que no podemos descartar que haya ‘presiones invisibles’ que nadie ve… pero hacen que la “independencia total” suene un poco más a una prueba de confianza.

Aguilar Ortiz asegura no tener “carrera política, ni compromisos con ninguno de los otros sectores que tengan intereses en la Corte, y enfatizó que la reforma judicial fue la oportunidad “histórica” para poder llegar a ese espacio.

“A mí me respaldan los votos que la ciudadanía me dio. A esta fecha nadie me ha presionado, nadie me ha pedido decir algo o no decir algo o ha condicionado lo que yo voy a hacer a la Corte. Llego con entera libertad, con plena autonomía”, es lo que ha declarado Aguilar y que por el bien de un organismo como la SCJN, esperemos y sea cierto.

Entre sus primeros pasos anunció ajustes en salarios y reorientación de recursos para acercar la justicia sin gastar más. También promete darle pelea a la corrupción dentro del Poder Judicial con un Tribunal de Disciplina Judicial.

Ricardo Monreal dice confiar en que el pueblo “no se equivocó” al elegir a esta nueva Corte. Está bien confiar, pero la confianza se gana con hechos, con decisiones justas y que realmente acerquen la justicia a quienes más la necesitan.

Ya veremos si estas promesas se cumplen a partir del 1 de septiembre. La expectativa está en que la Corte se vuelva más cercana, eficiente y transparente… sin que la cercanía signifique perder independencia.