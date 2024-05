Ningún pueblo cree en su gobierno. A lo sumo los pueblos están resignados. Octavio Paz, mexicano, premio Novel de Literatura.

¿Deveras los mexicanos somos un pueblo resignado, sumiso?. Haciendo gala de un hipérbaton, dudámoslo.

Ahora que…, ya sin hipérbaton, viendo bien las cosas, pareciera que la resignación de los mexicanos ante la corrupción e impunidad, que en este sexenio se está viviendo, no tiene limite y ha aceptando, ovejunamente, que los enormes gastos de las grandes obras del Viejo, son de interés nacional y hasta dentro de 5 años 5, quizá se den a conocer.

Eso demuestra que nuestra élite política está llena de individuos corruptos, pero no pendejos, como dijera un día, alguno de ellos, y ahora, ya no sólo quieren seguir viviendo de la ubre presupuestal, sino que quieren el poder absoluto y permanente para llevar al país, ya no por la senda de la libertad y la democracia, sino por la dura brecha de la dictadura.

Por eso en este 2 de junio, día de las elecciones, se le debe demostrar al Viejo de Macuspana, que ya se va, que... en México, todavía hay libertad, que en México todavía hay democracia e instituciones de pie, con las cuales se puede vencer al populismo y sus entes, con ribetes de dictadores.

Mexica: ¿Vives de tu trabajo honesto y pagas impuestos como causante cautivo?. Entonces no eres traidor a la patria. Ve a votar el próximo domingo 2 de junio, porque los rufianes, los zánganos, las rémoras, los pillos y las ratas, que viven, precisamente de tus impuestos, esos... esos sí van a salir a votar, no lo dudes.

Ojalá los jóvenes mexicanos, el domingo electoral, acudan a las casillas y hagan uso de su derecho al voto, porque es un derecho constitucional y no una graciosa concesión que te da el fetiche Estado; naciste libre, en un país libre, vive libre y en su momento, muere libre, porque la libertad, es el mayor DON que a los hombres legaron los cielos; recuerda que el águila no es originaria del risco donde habita, sino del infinito donde vuela, Vale.