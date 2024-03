Alexa tocaba, escuchábamos cantar coralmente, el lamento de los esclavos Ebreos, del Nabuco, ya que estamos, por el momento, solos, nos fueron a traer algo de comer... bueno, eso esperamos nosotros en esta tarde sin toros, donde en la televisión no hay nada que ver que valga la pena, salvo opinión en contrario.

Sin embargo, sabedores de que la próxima corrida de toros en la plaza México será de rejones, de repente se nos vino a la memoria, "El Ciclón" Carlos Arruza, quien, después de ser una figura del toreo a pie, debutó como caballista a finales de los años 50´s, en la derruída plaza de "Cuatro Caminos" y por qué no, también nos acordamos de Gastón Santos y Emiliano Gamero, que es la mejor monta del momento, en "El Cuerno de la Abundancia".

Desde luego respetamos al resto de lo nuevos caballistas mexicanos

que andan en la brega por esas plazas de Dios, deseándoles la mejor suerte en su oficio como jinetes o más propiamente, como rejoneadores.

Para los amantes de los cuacos, como su "Charro Negro", es una oportunidad más de ver en el coso de "La Noche Buena", al alicantino Andy Cartagena, alternando, precisamente, con Emiliano Gamero y una joven promesa del rejoneo: Fauro Aloi.

Los "Cavaleiros" partirán plaza en sus hermosas jacas, educadas a la alta escuela, para enfrentarse a 6 toros 6 de la famosa ganadería de Fernando de la Mora y es justo que la afición capìtalina, las asociaciones de charros del lugar y todos aquellos a quienes les guste montar a caballo, llenen los tendidos del Gran Coso y no se vayan a ver los tendidos desangelaos ¡joder!.

No hay que abandonar a la más bella de todas las fiestas, la fiesta brava, recordemos que aún no se decide todo respecto a las corridas de toros y los animalistas, que usan la cabeza más para embestir que para pensar, no han quitao er dedo del renglón y seguirán dando lata como generación de cristal.

Ya llegó la gente, aquí le cortamos, vamos a ver qué manjares nos trajeron para comer-cenar. Vale.