Todos nacemos locos. Algunos continúan así siempre. Samuel Beckett, poeta irlandes.

Según los eruditos en la materia, a la alteración de las facultades mentales y del comportamiento, se le llama locura o para no estigmatizar, trastornos mentales; en concreto, lo locura es, simplemente, la pérdida del juicio o del uso de la razón y bajo esta premisa, la comunidad internacional, no se la acaba; nos enteramos, por la prensa, claro, que a Suiza, la tierra del ferviente patricio Guillermo Tell (les recomendamos escuchar la obertura del mismo nombre), ya llegaron también las locuras arancelarias del "Pato Loco" de U S A y acá en este México, nuestra Presidenta con "A", tampoco ya no se la acaba.

Ahora resulta que Mr. Trump, quiere que la industria chocolatera y relojera Suiza, también paguen aranceles, lo cual afectará gravemente, como es natural, a tales industrias y quizá, en un futuro no lejano, ya no lleguen a este "Cuerno de la Abundancia" para uno cuantos, los deliciosos chocolates suizos ni los famosos relojes "Cu cu" (en casa tenemos uno y funciona), amén de que, como ya lo escribimos, se verán seriamente afectadas estas industrias de la tierra, entre otras cosas, de las vacas lecheras, por sus tremendas ubres.

Lo bueno de esta "locura trumpista", es que a México, quizá no le vaya afectar a su industria relojera porque no la tenemos y en cuanto a la industria chocolatera, menos, pues ya tenemos, para bien o para mal, un nuevo magnate chocolatero, ¿su nombre?, lo omitimos en ahorro de tiempo y espacio; no se pueda negar que Donald se las trae y su locura trae de cabeza al mundo y todos los Jefes de Estado, quieren pactar con él, para ver si pueden frenar su su nefasta política arancelaria para bien de todos.

Afortunadamente, repetimos, nuestro país no sufrirá la falta de chocolate a excepto del suizo en un momento dado; quizá lo que sí se vean afectados por el nuevo chocolate BIENESTAR, sean los empresarios del chocolate Ibarra y los del chocolate Abuelita, pues no creemos, de sucederles lo anterior, que el gobierno del segundo piso de la 4T, los vaya a subsidiar, porque para el bien de todos, primero los pobres... de nosotros y luego el resto de la indiada, donde estamos ubicados.

A propósito de locuras y del mes patrio: Viejo, Qué anda haciendo un dron militar gringo en nuestro territorio. Descuida, anda poniendo a prueba nuestra soberanía. Vale.

#es Andy