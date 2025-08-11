Viajar es descubrir que todos están equivocados acerca de otros países. Aldoux Huxley, filósofo británico.

Domingo 10 de agosto, día de San Lorenzo, santo español rostizado en Roma en una parrilla incandescente, por eso el Real Monasterio del Escorial de San Lorenzo, en España, tiene forma de parrilla; como en esta tierra del altozano del Bola, vivimos detrás de San Lorenzo, lo cohetones y las tamboras de los danzantes o matachines, hoy nos despertaron de madrugada; lo bueno es que sólo es una vez el año.

En esta tierra de la "austeridad republicana, de la pobreza franciscana y la justa medianía", según tésis de... USYQ, resultó ser, una vil mentira para llegar al poder y legitimarlo, ante una base social empobrecida y cansada de los regímenes revolucionarios, donde todos los de morena crecieron, se enriquecieron, pero, como el Quijote, ya no quieren ni acordarse, pero si quieren el poder absoluto para perpetuarse en él, hasta el que el "pueblo bueno y sabio" los soporte.

Lamentablemente ese poder lo han convertido, en 6 años 6, en un gobierno autoritario, autocrático, con el insano deseo de crear una nueva dictadura en América Latina, al desaparecer, poco a poco, la libertad, y, con ello desaparecer la democracia.

Y hay la llevan, poco a poco lo van logrando, pero por lo pronto, la nueva minoría rapaz, imitando a su "líder moral", ya mandaron al diablo la justa medianía, la austeridad republicana y la pobreza franciscana y se andan paseando por el mundo a todo lujo, porque según Hernández Noroña, el trabajo legislativo es sobrehumano y para el tal "Andy", su "trabajo" es muy extenuante, muy agotador, muy estresante, entre otros sinónimos y como todo buenos trabajadores, ambos personajes merecen unas lujosas vacaciones que pagan, eso sí, con su dinero, obtenido, bien o mal, de los impuestos de los contribuyentes cautivos y una que otra dádiva de sus amigotes, que han favorecido con diferentes contratos multimillonarios millonarios.

Lo bueno de estos paseadores públicos, que cínicamente también pregonan que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, es que a este "apotegma" le hacen el caso del perro y no miden su desfachatez, porque para ellos, los servicios que se le prestan a la patria y al pueblo, son caros y deben cobrarse bien y en debida forma; esa es nuestra nueva élite política nacional que miente, roba y traiciona a los mexicanos, al pactar con los delincuentes y tratan de tapar el sol con un dedo.

Lo bueno de estos vacacionistas oficiales, es que cuando menos, a su país, México, si lo conocen. #es Andy.

