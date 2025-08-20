En el juego de pelota, cuando el bateador pega un "jonrón", el narrador por lo general exclama: Y la pelota se va, se va, se va y se fue hasta el otro lado de la barda; desde luego no vamos a escribir sobre el "Rey de los Deportes", pues esta columna es eminentemente taurina, pésele a quien le pese y desde luego, vamos a agarrar al toro por los cuernos, como vulgarmente se dice, para después, vía TV, ver un buen juego de béisbol de grandes ligas, porque es nuestro deporte favorito, donde de jóven, en el amateurismo, se nos calificó como Mr Hit. "Believe it or not".

Aclaradas las dudas al respecto, vayamos al toro porque hace días nos enteramos por la preensa especializada, española, que un torero mexicano, nuevamente se va, se va, se va, de los toros, pero no acaba de irse, duda y así lo manifestó: "El tiempo dirá cuál es la decisión final" y qué bien, porque en esta vida, sólo hay 2 cosas 2 que le dicen la verdad al individuo, el tiempo y el destino y si no lo creen, búsquenle a ver qué encuentran.

El azteca ya había hecho un primer intento de retirarse de los ruedos, allá por el 2019, pero al no tener otro oficio (bueno, parece que un tiempo fue taonero), volvió a enfundarse el traje de luces y a la brega otra vez;

andando en España, el matador manifestó el 13 de agosto de este año, que nuevamente se va de los ruedos, pero sin tomar una decisión seria, real y bueno, cada quien se conoce a sí mismo.

Mucha suerte a Joselito en este nuevo intento de enfrentarse al toro de la vida que es el más difícil; hay que hacerle una buena faena y como en el arte de la tauromaquia, también hay que pararle y Pepe debe tomar muy en cuenta, que si da un paso adelante muere el hombre y si da un paso atrás muere el arte.

Acá en la tierra del Bravo, se dará la XXXI edición del festival Salesiano el 21 de septiembre, mes de la patria, pero lamentablemente, desde hace algunos años, ya no se da el festejo taurino y en esta ocasión. será otro festival artístico musical con Benny Ibarra y la Sonora Dinamita; la cita es el conocido Solar de "La Paloma", sito en el Camino Escudero.

Remate social: Vieja, dice Claudia que ya salimos de la pobreza, en que gastamos nuestro dinero. En un hospital privado viejo, porque en el IMSS no hay medicamentos. Vale.