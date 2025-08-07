Ya se armó la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Y no, no es una serie nueva de Netflix, aunque sí tiene sus personajes principales y su buena dosis de drama político.

En la Libreta Personal anotamos esta semana, que la presidenta Claudia Sheinbaum acaba de lanzar esta comisión para "revisar" el sistema electoral mexicano. O sea, cómo votamos, cuánto nos cuesta hacerlo, qué tanto influyen los partidos políticos, si siguen los plurinominales (esos diputados y senadores que no ganan en las urnas pero igual llegan a la Cámara), y si no se nos está yendo demasiado dinero en elecciones que a veces ni parecen tan democráticas.

De entrada, el anuncio suena bien. Suena como algo que podría ponernos a todos a pensar en cómo queremos que funcione la democracia. Pero también hay que tener cuidado, pues no se trata nada más de que el gobierno arme su reforma, la cocine entre los suyos, y luego nos la sirvan diciendo que ya preguntaron “a la gente” con una encuesta.

Porque sí, el proceso arranca con una encuesta ciudadana. Sheinbaum dice que quiere saber qué opinamos. Eso está chido, aunque todos sabemos que una encuesta no reemplaza el debate real. Sobre todo si las preguntas van con truco o si ya tienen claro hacia dónde quieren llevarnos.

En teoría, esta comisión va a durar hasta 2030, a menos que la presidenta decida apagarla antes. Lo que llama la atención es quiénes están ahí, casi puras personas muy cercanas a la presidencia, con cargos importantes en el gobierno. Y sí, se dice que van a invitar a la academia y a la sociedad civil, pero solo "con voz", sin voto. O sea, los escuchan, pero no deciden. ¡Interesante!, diría Chicharito.

Mientras tanto, más de 20 exconsejeros del INE y exmagistrados del Tribunal Electoral ya alzaron la mano y pidieron que esta reforma sea cosa de todos, no solo de quien tiene la mayoría en el Congreso. Piden que se mantenga la autonomía del INE, que no haya consejeros elegidos por voto popular (porque eso sería politizar más lo que ya está politizado) y que no se toque el Padrón Electoral. Porque, aceptémoslo, si el árbitro ya está del lado de un equipo, el partido deja de tener sentido.

¿Y todo esto qué tiene que ver con Chihuahua o con Juárez? Pues mucho. Aquí también votamos, aquí también vivimos los enredos de elecciones caras, campañas vacías y partidos que se pelean más por el hueso que por representarnos. Si se va a hacer una reforma, debe beneficiar también a los que estamos fuera de la burbuja del centro del país.

No se trata de decir que todo lo que propone el gobierno está mal. Ni de oponerse por deporte. Pero sí hay que estar atentos. Una reforma electoral no es cualquier cosa. Es el terreno donde se define el juego de la democracia. Y si ese terreno se inclina hacia un solo lado, todos los que estamos del otro salimos perdiendo.

Así que sí, que venga el debate. Pero que sea neta. Que no nos vendan participación con una encuesta y ya. Que realmente escuchen a la gente, pero también a quienes saben cómo ha funcionado (o no) nuestro sistema electoral. Y que no olviden que esto es para todos, no solo para los que ganaron.