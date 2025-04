Hoy Ecuador se encuentra en la encrucijada entre seguridad y democracia, al realizarse la segunda vuelta electoral entre Daniel Noboa, del Movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) y actual presidente, y Luisa González de la alianza Revolución Ciudadana – Movimiento Renovación Total (RC-RETO). Hay incertidumbre por una contienda cada vez más reñida. Sin embargo, más allá de la competencia política, Ecuador enfrenta una grave crisis de seguridad que no puede ser ignorada. La violencia ha aumentado de manera alarmante, con una de las tasas de homicidios más altas de la región, masacres carcelarias y la expansión de bandas criminales vinculadas al narcotráfico, la extorsión y disputas territoriales.

¿Es viable que Ecuador encuentre una solución a esta crisis mientras se enfrenta a una elección tan crucial? La segunda vuelta electoral es una encrucijada entre la seguridad y la democracia, que tendrían que ir de la mano. Sin embargo, la esperanza es que, pase lo que pase, el país pueda avanzar hacia un futuro más seguro y democrático.

En ese contexto electoral ecuatoriano, fui testigo de una charla en “Consultorio Político” de los buenos amigos de Politólogos Digitales en la que el invitado fue Arley Darío Bastidas Bilbao, célebre consultor político colombiano, presente, en estos momentos en Ecuador.

Vía remota, Arley respondió preguntas sobre las campañas ecuatorianas, por ser las más recientes. La primera pregunta fue: ¿Cuáles son las tendencias de las últimas campañas en las que has participado, por ejemplo, en el contexto de las últimas elecciones de Ecuador? ¿Cómo fue el posicionamiento en las campañas de territorio?

El colombiano explicó que cada campaña tiene su particularidad y se trata de algo específico, que esta campaña en particular ha sido notable por la fortaleza de las estructuras políticas y el trabajo en el territorio realizado.

“Más allá de las nuevas tendencias, es importante resaltar el trabajo en el territorio, que no debe ser dejado de lado, pues trabajo de tierra es fundamental para ganar cualquier elección, pues, en la era digital, donde las redes sociales y las estrategias de marketing online dominan el panorama, es fácil olvidar la importancia del contacto directo con los votantes. Las campañas políticas modernas tienden a centrarse en la creación de contenido viral, la optimización de motores de búsqueda y la publicidad pagada en línea. Sin embargo, el trabajo en el territorio sigue siendo una pieza clave para el éxito electoral”, destacó Arley.

Subrayó que el contacto cara a cara con los votantes permite a los candidatos y sus equipos entender mejor las necesidades y preocupaciones de la comunidad. Además, fortalece la confianza y la relación entre los políticos y los ciudadanos, algo que no se puede lograr únicamente a través de una pantalla, pues las estructuras políticas sólidas y el trabajo en el territorio son esenciales para construir una base de apoyo genuina y duradera.

“Aunque existan nuevas tendencias y tecnologías, que son importantes y deben ser utilizadas en las campañas, no debemos olvidar la importancia del trabajo en el territorio. Esta tendencia tradicional sigue siendo fundamental para conectar con los votantes y asegurar el éxito electoral”, agregó.

Sobre las emociones en campaña, Arley expresó que siempre está presente la dicotomía entre emociones y razones en la toma de decisiones, pues, siempre hay un debate muy fuerte sobre cómo se mueve el elector, entre emociones y razones. “Está comprobado que los seres humanos tomamos las decisiones 95% de manera emocional. No es sólo el voto, sino cualquier decisión que tomamos. Las campañas políticas se enfocan en el efecto "like" (gustar) más que en el efecto "think" (razonar)”, comentó.

El gran reto de hoy, para la comunicación política, según el consultor, para las campañas políticas modernas es que se centran en entender la mente del elector y sus emociones. “Este enfoque permite conocer mejor la oferta electoral y al elector, moviendo emociones para gestionar de manera positiva. Sin embargo, algunas campañas se construyen exacerbando emociones negativas, lo que lleva a sociedades hiperpolarizadas”, dijo.

Hace una más de una década, se hablaba de sociedades polarizadas, como la mexicana tras la elección presidencial polémica de 2006, en la actualidad, Arley puso en el centro de la charla la hiperpolarización y su impacto en el elector.

Ya que la polarización no se detuvo, muchas sociedades están hiperpolarizadas. “Hoy en día, la hiperpolarización es un fenómeno común en muchas sociedades, incluyendo Ecuador. En este escenario, el elector siempre pierde. Medir las emociones del elector es crucial para comprender cómo responde a las necesidades, ya sean reales o sentidas. Este enfoque permite persuadir y movilizar al elector en favor de una propuesta política”.

Como un mandamiento prioritario de la comunicación política, Arley deja caer en seco, un golpe de realidad a muchas personas políticas: quien ignora las emociones está cometiendo un grave error. Ningún proyecto político puede ignorar las emociones y el estudio de la personalidad del elector, de hacerlo, es un proyecto destinado al fracaso”.

Son muchos las personas políticas que ignoran las emociones del elector, pues piensan que la comunicación política es innecesaria y desdeñan las herramientas de escucha social, tanto en tierra como aire e internet.

Sin emociones no hay votos, sería una conclusión de esta interesante y breve charla que el consultor político, Arley Darío Bastidas Bilbao ofreció vía remota en el tradicional “Consultorio Político”, a través de los canales digitales de Politólogos Digitales.

Algo para tomar en cuenta para el presente y futuro inmediato.

ESPRESSO COMPOL

La Dirección Nacional de Migraciones del gobierno de Argentina canceló la residencia temporal y expulsó de inmediato a Antoni Gutiérrez-Rubí, el célebre consultor político catalán y asesor del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, quien es una de las figuras opositoras al presidente Javier Milei. Antoni fue fichado en 2022 como parte del equipo de la hoy presidenta de México, Claudia Sheinbaum y es una de las mentes más brillantes de la comunicación política moderna.