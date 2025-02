Después de una semana con mucho viento y mucha tierra del desierto, la calma, en Ciudad Juárez, este domingo, ha vuelto; ahora a limpiar la casa de arriba abajo y dejarla lista para los terregales cuaresmales; así se vive por estas regiones norteñas, aunque no les podemos escribir, de qué humor andan las amas de casa. Sea por Dios.

Después de esta distorsión informativa, volvemos a lo taurino y con un dejo de tristeza, les comunicamos que nuestro estado de ánimo, como aficionados a la más bella de todas las fiestas, la fiesta brava, anda por los suelos, al grado que nos hizo pensar... qué decepción.

Deveras, qué decepción, Francia y Perú, a través de 2 toreros 2, le están dando, como extranjeros, vida a la fiesta de los toros en España y seguido son galardonados por instituciones educativas, civiles y gubernamentales de ese país, con reconocimientos de prestigio, aparte de rosarse con lo más granado de la torería española y de la misma sociedad.

¿Y los toreros mexicanos?. Ni sus luces más que la de sus ternos cuando torean por allá; pasan desapercibidos y si por casualidad se les trata de otorgar algún reconocimiento, o salen tablas o el mismo, es de poca importancia.

Los aztecas no son figuras, torean de relleno, no pueden cobrar como ellos quisieran, pues Sebastián Castella, francés y Andrés Rocarrey, peruano, son los "dueños" de los ruedos españoles, mexicanos y sudamericanos y cobran bien, mientras los matadores aztecas, triunfan tarde a tarde por pueblos del suelo patrio que no les dan cartel, por qué, porque esos supuestos triunfos, son triunfos sin gloria.

Cuándo volverá a surgir una figura mexicana del toreo, como antaño las hubo y lo mismo opera para España, porque tampoco las hay en aquellos lares desde hace muchos ayeres, pero lo nuestro es lo nuestro, los toreros de acá, no tienen peso, no meten a la afición a las plazas y menos en la México, ya no la llenan, ni los de allá, ni los de acá, ni los de acullá.

¿Será por eso que los diputados locales de la capital del país, nuevamente van a tocar el tema taurino para ver si por fin logran los del partido verde abolir definitivamente la fiesta brava y otras tradiciones?. Vale.