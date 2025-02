Si dieres a mi pueblo dinero emprestado, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Éxodo 22:25

Las notas que vamos a comentar irán por orden:

1.- La semana pasada vimos una noticia intranscendente que no llamó la atención, por qué, pues porque nos acordamos de un película que no vimos porque es de terror y nunca nos han gustado los filmes de terror; la película de marras es "Burn Baby Burn", que en cristiano es, palabras más, palabras menos, arde bebé arde y si no es así, ignórenlo.

Y qué fue lo que ardió, pues según la nota, un caja de trailer de Aurrera, una empresa comercial que vende de todo, usando propaganda subliminal: compre ahora, pague después; llévelo a 12 meses sin intereses; todo con el poder de su firma y demás, en el citado incendio, se quemaron varios artículos electrodomésticos; afortunadamente no hubo pérdida de vidas, llegaron los heróicos tragahumo y fuego controlado. Fin de la nota.

2.- Esta nota que apareció después en la prensa especializada en economía, si está "cañona", lea: el banco BBVA, a partir de este mes de febrero, cobrará (qué cobrones) comisiones en servicios que antes eran GRATUITOS. Estos cobros serán graduales, para que nadie se encabrite.

El pretexto que este banco (BBVA) ha usado para estos nuevos cobros, es que son para mantenimiento de sistemas digitales, el incremento de los costos operativos y la optimización (???) del servicio al cliente. Hasta "cres".

Pero no crea que los bancos son usureros, nada de eso, ellos cobran TASAS DE INTERESES que es otra cosa muy distinta, pues tienen la presunción legal y humana de que no son instituciones usurarias ni tributarias. Qué tal la definición.

Bueno... y los diputados del pueblo y demás autoridades que dicen defenderlo, ya habrá tomado nota de esta medida unilateral adoptada por BBVA? Vale.