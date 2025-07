En la misma semana, lunes 21 y martes 22 de julio de 2025, en tres entidades federativas de México distantes, Baja California, Querétaro y Chiapas, en reuniones virtuales de trabajo de organizaciones sociales, se ha hablado de estrategias dirigidas a promover el incremento de la productividad de los materiales y evitar la generación de residuos, mediante actividades que creen fuentes de ingresos y de empleos dignos e incluyentes.

En todas ellas sale a relucir la importancia de tener una visión territorial al buscar subsanar las graves carencias que se enfrentan desde lo local para aprovechar y valorizar materiales biológicos y técnicos a lo largo de su ciclo de vida. Situación que no es fácil cuando tanto autoridades municipales como sociedad, no tienen claro lo que eso significa en términos de desafíos que involucran debilidades de infraestructura y falta de financiamiento para desarrollarla.

Algunos proyectos ambiciosos buscan que en toda la frontera se armonicen y consoliden vías para favorecer el flujo de residuos no solo del lado mexicano, sino inclusive con un enfoque binacional. Lo cual no siempre es posible por las brechas y barreras legales que se oponen a ello; por no mencionar las tecnológicas, económicas y sociales.

Qué decir de Chiapas, estado carente de infraestructura para viabilizar y hacer sostenible su tránsito hacia la economía circular. Querétaro tiene sus propios problemas para lograr movilizar a la sociedad a fin de evitar desde los hogares el desperdicio de recursos, entre ellos el de alimentos y otros materiales biológicos que debieran ser aprovechados al máximo.

En todos estos casos, quienes de manera comprometida están buscando contribuir a los fines antes señalados, requieren ubicar en el mapa del territorio nacional tanto los “Polos de desarrollo” dónde se prevé la creación de parques industriales en los que se detonen diversos sectores industriales en el contexto de una economía circular, como los “Corredores económicos de bienestar” que constituyen zonas geográficas.

Ello porque serán afortunados si al mismo tiempo están desarrollando sus proyectos en corredores económicos en dónde se prevé impulsar varios polos de desarrollo.

En estas circunstancias habrá que preguntarse ¿qué hacer si los proyectos se están gestando en corredores económicos desfavorecidos en donde no se prevén polos de desarrollo?

[1] La responsabilidad de estas reflexiones es solo de su autora.