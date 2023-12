El domingo cayó la primera helada en esta norteña frontera; a los vencedores del desierto, no nos asusta el clima, debidamente cobijados, hicimos nuestra caminata cotidiana y contentos, como castañuela, hacemos esta entrega semanal a la redacción, para que, a su vez, la den a conocer a nuestras (os) lectoras (es), esperando sea de su total y completo agrado.

El máximo tribunal de la Nación, emitió la semana psada, un fallo favorable para la reanudación de las corridas de toros, en la plaza más grande y cómoda del mundo, la México, que recibió con entera satisfacción, la conocedora afición capitalina y no se diga a todos aquellos que de alguna u otra manera, viven de los dineros del toro.

Con este contratiempo jurídico que afectó a la bella fiesta, justo es decirlo que ojalá, se haya aprendido la lección y se le devuelva su verdad al oficio de matar reses bravas o sea, auténticos toros bravos con edad y con trapío, pues la afición, al pagar su boleto, es la que hace el espectáculo y le da vida al "Arte de Cúchares", salvo opinión en contrario.

El acuerdo de la S C J N, es lo que nos tiene como castañuela y Alexa nos deleita con música taurina, ejecutada por la banda de la plaza México, que por decisiones legaloides, como los mariachis, cayaron, pero pronto alegrarán los tendidos del coso de "Los Insurgentes.

Pero en este vida, no todo es dicha dulzura y felicidad y la bella fiesta, aún pende de un hilo, porque el problema no se ha resuelto del todo y esos colectivos, no cejarán en su intentona por suspender, todo tipo de libertades, sin molestarse en analizar, detenidamente, a cuánta gente perjudican.

Se desgarran las vestiduras por los animales y en sus casa tienen a sus viejos abandonados y los tratan, mucho de ellos, con la punta del pie, no entienden, no comprenden, no aceptan que para cuidar a un animal, se necesita un individuo y para cuidar un individuo, se necesita una tribu.

Por lo pronto estamos contentos, pero no olvidemos que el futuro de la fiesta de los toros, sigue siendo incierto. Vale.