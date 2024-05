Le dice un pelao a otro: Hace una semana que mi mujer no me habla y el otro le contesta ¡Cuídala!, mujeres así ya no se consiguen. Es un chiste estudiantil, para que "naide" se ofenda.

En esta entrega, colaboración o envío, no nos vamos a referir a ningún patrón, en el significado estricto del vocablo o morfema, sino del patrón o santo titular de una iglesia, un pueblo, un profesión o simplemente un oficio, para que no se nos alboroten.

Como ejemplo podemos escribirles que el santo patrón de los mineros es San Lorenzo; el de los zapateros, San Crispín; el de los nefastos políticos, Tomás Moro, el de los médicos, San Lucas, el de los periodistas San Francisco de Sales; el de los locutores el Arcángel San Gabriel y así hasta el infinito.

Mas seguros estamos de que muy pocos aficionados saben quien es el santo patrono de los toreros ¡joder!, piénsenle tantito...

Fue un religioso de la orden de los franciscanos, pero no fue Paco el de Asís; este religioso era villasoletano o sea, oriundo de Valladolid, España y un buen día lo elevaron a los altares y cuenta la leyenda, lo siguiente:

Que un buen día, el franciscano patrono de los toreros, amaneciendo, se encontró un toro bravo que se había escapado de una plaza y aun lleva los palitroques sobre el lomo; al verlo, el santo, lo detuvo, le pidió que bajara el testuz, le quitó los hierros, lo curó y le dijo: ¡Ahora vete!.

El toro volvió al campo, sin haber lastimao a nadie.

A groso modo, así leímos la leyenda y supimos que el santo patrono de los toreros de ambos laos del charco, es... chan, chan, chan. chan: San Pedro Regalado, cuya festividad, al igual que la festividad de la virgen de Fátima, es el 13 de mayo.

La distinguida señora Manchega nos ha llamao a cenar y para no entretenerla y llevar la fiesta en paz, mejor aquí le cortamos, no sin antes invitar, principalmente a los jóvenes mexicanos, que vayan a votar el próximo 2 de junio con entera libertad, que no sean como los pájaros que nacen en jaula, que creen que volar es una enfermedad. Vale.