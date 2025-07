Está llegando la época en que la honestidad es la excepción y la traición la norma. Mario Vargas Llosa, escritor peruano.

Definamos a "grosso modo: La traición se asume cuando alguien en quien confiamos, nos defrauda, ya sea hablando mal de nosotros o incumpliendo un compromiso, lo anterior viene a colación por lo siguiente:

Otro escándalo político recorre el territorio nacional, se originó en el Estado de Tabasco, tierra de... UYSQ y un "hermano" del mismo; éste era gobernador de ese tropical Estado y en la actualidad, es Senador por decisión popular y pastor del rebaño senatorial, por politiquería; siendo "gober" el "hermano" del de Macuspana, tuvo la gran ocurrencia de nombrar Jefe del Gabinete de Seguridad, a uno de sus amigotes (no escribimos sus nombres porque no queremos ni acordarnos).

Hasta aquí, podemos escribir, sin temor a equivocarnos, que todo iba bien en aquella región del sureste, solo que, al paso del tiempo, la Secretaría de la Defensa Nacional, le hizo saber al gobernador en tiempo y forma, que su cuatacho andaba en malos pasos con los narcotraficantes, con el crimen organizado, concretamente con los miembros de "La Barredora"; el entonces gobernador, hizo caso omiso de la advertencia militar y volteó la cara para otro lado.

El tiempo, ese sustantivo que según el soneto de Renato Leduc, de dolor y de amor alivia, no olvidó el ilegal contubernio entre el garante de la seguridad de los tabasquenses y los miembros de "La Barredora" y hace unos días, explotó la bomba política y la onda expansiva llegó hasta el pastor del Senado y hora, tanto uno como el otro, están desaparecidos; el dizque jefe de seguridad, se convirtió en un prófugo de la justicia y la interpol ya le sacó tarjeta roja, para perseguirlo "urbi et orbi" y en cuanto al Legislador, ni en su casa saben dónde se encuentra, se hizo ojo de hormiga.

Este vodevil político, no sabemos cómo terminará o si sus actores son culpables o no, pero en el ambiente nacional, huele como a traición, no solo hacia los habitantes del Estado que era un Edén, sino a todo el pueblo de México, a la patria, así se desgañiten en morena en defender lo indefinible.

Para terminar, lean el siguiente cartón periodístico que escrituramos: Compadre, sigue con mucha actividad la delincuencia organizada. ¡Ah caray! ¿Que no están de vacaciones en el Poder Legislativo?. Vale.